Boticaria García revela què és més saludable: beure una Coca-Cola Zero o una cervesa 0,0
Alba Aguilera
Cada vegada hi ha més consciència sobre com les begudes que triem poden afectar la nostra salut. Per això, moltes persones van amb compte a l’hora de decidir què prendre quan surten a fer un mos o beure alguna cosa, intentant evitar calories buides o ingredients potencialment perjudicials.
Un dubte freqüent és si és millor optar per una Coca-Cola Zero o per una cervesa 0,0. Sobre aquesta qüestió, la divulgadora Marián García, coneguda com a Boticaria García, ha donat la seva opinió en un vídeo publicat al seu compte de TikTok.
Comparació de les begudes
Marián explica que la Coca-Cola Zero té l’avantatge de no contenir ni sucre ni calories. Tot i això, “no és com beure aigua”, adverteix, recordant que aquesta beguda porta edulcorants que, encara que segurs, “poden alterar la microbiota, les bactèries bones o fer que vulguem més dolç”.
En canvi, la cervesa 0,0 té una composició diferent, sense edulcorants però amb sucres i calories. Cada llauna d’aquesta cervesa torrada sense alcohol conté l’equivalent a dos terrossos de sucre, cosa que suposa gairebé la meitat de la quantitat diària recomanada per a una dona amb un estil de vida poc actiu.
Boticaria també assenyala que, tot i que no cal obsessionar-se a comptar calories, és important saber que “dues llaunes són gairebé el 10% de les que hauria de prendre en un dia una dona de la meva edat que no es mogui gaire”.
L’opció “menys dolenta”?
Així doncs, la divulgadora conclou que cap de les dues opcions és estrictament “saludable” en termes absoluts. No obstant això, recorda que els capricis puntuals formen part de la vida i gaudir-ne amb moderació no suposa cap problema.
Sobre la idea que la cervesa aporta antioxidants, l’experta bromeja dient que és com “anar a Conca buscant platja”, restant importància a aquest suposat benefici.
Finalment, Boticaria García recomana no obsessionar-se a triar l’opció “menys dolenta” i centrar-se en mantenir una dieta equilibrada i rica en verdures: “Quan decideixis donar-te un caprici entre aquestes dues, tria el que et vingui de gust”, conclou, animant a gaudir sense culpa.
