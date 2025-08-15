Així és la clàusula de confidencialitat de ‘MasterChef’: Santiago Segura revela la multa que has de pagar per filtrar el guanyador
Fins ara es desconeixia la quantia exacta de la sanció que imposa el programa
Alexandra Costa
La polèmica sobre la quantiosa multa per revelar el guanyador de MasterChef Celebrity torna a estar a la boca de tothom després que s’hagi fet viral un vídeo de Santiago Segura. Tot i que la gravació correspon al photocall de l’estrena de la pel·lícula Superman fa aproximadament un mes, és ara quan les seves declaracions han inundat les xarxes socials i els mitjans digitals.
En el vídeo d’Europa Press, el conegut director i actor destapa una de les clàusules més estrictes del famós talent culinari. Segura recorda que, com a concursant, va haver de signar un contracte de confidencialitat que inclou una penalització de fins a 100.000 euros en cas de filtrar el nom del guanyador abans de l’emissió: “A mi, a MasterChef, em van donar un paperet, que si deia qui guanyava, 100.000 euros. I vaig dir: no, no diré res.”
Aquesta revelació, tot i que no és nova, ha causat una gran sorpresa, perquè molts desconeixien l’import exacte de la sanció i com funciona el secret darrere del programa. Un mes després, el vídeo ha assolit una gran viralitat i ha reactivat el debat a les xarxes sobre la confidencialitat a MasterChef.
- A Hisenda no se li escaparà ni un cafè: el sistema amb què ho controlarà tot a partir del 2026
- El Pont Cabradís: la cova amagada entre el Solsonès i el Berguedà que sembla treta de 'Parc Juràssic
- La Sagrada Família perd una botiga de roba de tota la vida
- «A la Cerdanya jo vaig ser un currutaco»
- Un accident amb quatre ferits obliga a tallar la C-55, a Manresa
- Alerta per forts ruixats al Berguedà, Solsonès i Alt Urgell aquesta tarda
- L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat
- Els deutes per drogues d'interns de presons com Lledoners o Brians 2 obliguen les seves famílies a delinquir