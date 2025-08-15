Càncer de còlon: així és el tumor pel qual ha mort Javier Lambán, molt freqüent, però fàcil de diagnosticar
Cada dia, unes 120 persones a Espanya reben la notícia que pateixen aquesta malaltia
Redacció
L’expresident del Govern d’Aragó, el socialista Javier Lambán, ha mort aquest divendres, víctima del càncer de còlon que patia des del febrer del 2021. Posteriorment, se li va sumar un de fetge. També patia esclerosi múltiple des del 2010.
La seva defunció ha tingut lloc a la seva localitat saragossana natal, Ejea de los Caballeros.
Què és i símptomes del càncer de còlon
És el tumor més diagnosticat a Espanya. Segons les xifres de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM), el 2025 es comptabilitzaran 44.573 casos nous de càncer de còlon i recte.
Aquestes dades subratllen la importància que hem de concedir a la prevenció i la detecció precoç per aconseguir una major supervivència.
Com apunta la doctora Cristina Carretero Ribón, experta de la FEAD, “el recomanable és prestar atenció al còlon per saber detectar si hi ha un canvi en el ritme intestinal, canvis de pes, sang a les femtes, etc., i incorporar la seva cura a la nostra rutina de salut seguint les recomanacions dels experts, tal com fem amb la prevenció d’altres càncers”.
A més, l’experta subratlla la necessitat “que la població participi en els programes institucionals de cribratge de cadascuna de les comunitats autònomes on resideix, si es tenen més de 50 anys o si es forma part dels grups de risc; ja que el càncer de còlon pot curar-se en el 90% dels casos si es detecta precoçment, aconseguint una reducció de la mortalitat i la incidència”.
Quan començar amb els cribratges de càncer de còlon
Totes les comunitats autònomes tenen establerts els seus programes de cribratge de càncer de còlon. Les proves de cribratge són la detecció de sang oculta a les femtes i la colonoscòpia. Aquesta segona es realitza només en cas que surti positiva la prova de detecció de sang oculta a les femtes.
Es tracta de la mesura més efectiva per reduir la incidència i la mortalitat del càncer de còlon, tant pel cost, com per l’eficàcia i per la qualitat de vida que proporciona als pacients.
Però en la realització d’aquestes proves cal tenir en compte alguns factors que poden anticipar l’edat o augmentar la freqüència de les revisions.
Parlem dels grups de risc, de persones amb antecedents familiars i de persones que pateixen altres patologies digestives.
Així, les recomanacions de la FEAD per participar en aquestes proves de cribratge es divideixen segons el grup de població en:
- Persones sense antecedents familiars i menors de 50 anys. No necessiten sotmetre’s a aquestes proves, tret que aparegui algun símptoma (sang a les deposicions, canvis en la freqüència, cansament, pèrdua de pes inexplicable...).
- En qualsevol cas, la recomanació per a aquest grup és seguir un estil de vida saludable: menjar sa, evitar el sobrepès, no fumar i fer exercici físic.
- Persones sense antecedents familiars i amb 50 anys o més. Aquest és el moment de participar en els programes de cribratge de cada comunitat autònoma, basats en la prova de sang oculta a les femtes.
- Si aquesta prova fos positiva, caldria realitzar una colonoscòpia per confirmar el diagnòstic.
- Persones amb antecedents familiars. En aquests casos, abans d’establir l’estratègia preventiva es recomana determinar si els antecedents familiars corresponen a síndromes hereditaris associats a càncer colorectal.
- Això significa que:
- Si hi ha un sol familiar afectat de segon grau (avi, oncle) i la persona té 50 anys o més, es recomana participar en els programes de cribratge de cada comunitat basats en la prova de sang oculta a les femtes.
- Si hi ha dos familiars de primer grau (pare, germà, fill) o un familiar de primer grau menor de 50 anys, es recomana consultar amb el metge. Aquest, generalment, avançarà l’inici del cribratge als 40 anys o 10 anys abans de l’edat de diagnòstic del familiar amb càncer més jove, amb colonoscòpia cada 5 anys.
- Pacients diagnosticats d’adènoms, càncer de còlon, colitis ulcerosa o malaltia de Crohn. En aquests casos serà l’especialista que els tracta qui decidirà quin és el seguiment més indicat en cada cas.
Altres formes de prevenir el càncer de còlon
Encara que potser no tinguem antecedents, encara que no estiguem en edat de fer aquestes proves de cribratge o no tinguem cap problema digestiu, és millor començar a prevenir des d’avui mateix.
Com podem fer-ho?
Amb hàbits saludables i una bona alimentació. En concret, els experts de la FEAD recomanen:
- Com menys greix hi hagi a la nostra dieta, millor.
- La fruita i la verdura han de ser les protagonistes dels nostres plats diaris. També els cereals integrals, que contenen vitamines, antioxidants, fibra i minerals.
- S’han associat els làctics amb un efecte beneficiós en la reducció del risc de càncer de còlon.
- Prendre aliments rics en calci i vitamina D.
- Reduir les carns vermelles.
- A més pes, més probabilitats de desenvolupar aquest tumor. Cal perdre pes.
- No fumar i evitar l’alcohol.
- Practicar exercici físic regularment. L’ideal seria fer 30 minuts tots o gairebé tots els dies.
Totes aquestes mesures són, per als experts en l’aparell digestiu, mesures crucials que ajuden a prevenir el càncer colorectal.
