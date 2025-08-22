Sara Setti, neuròloga experta en salut femenina i medicina de precisió: "La menopausa va molt més enllà dels fogots, cal parlar del seu impacte al cervell"
Investiga i divulga des de Mallorca sobre l'impacte de la menopausa en el cervell de les dones, una etapa que, assegura, "pot ser un renéixer si s'entén i s'acompanya bé"
Irene R. Aguado
Què té a veure la menopausa amb la neurologia?
Molt més del que se sol pensar. El cervell és un òrgan neuroendocrí, produeix les seves pròpies hormones, com els estrògens o la progesterona, i té receptors que les necessiten per a funcionar bé. Quan aquestes hormones cauen durant la menopausa, hi ha àrees del cervell que perden fins a un 30% de la seva eficiència energètica. Això afecta funcions essencials com la concentració, la memòria, la motivació o la presa de decisions.
Per això es parla de boira mental en aquesta etapa?
Exacte. Moltes dones experimenten falta de focus, oblits, procrastinació o dificultat per a prendre decisions. No és que estiguin malaltes: és que el cervell literalment té menys energia. I si damunt hi ha estrès o falta de somni, s'agreuja. El cervell consumeix el 20% de l'energia del cos en repòs, però pot arribar al 40% en situacions de tensió. Si baixen les hormones i puja el cortisol, tot es complica.
Són símptomes temporals o es cronifiquen?
Es poden prolongar. La menopausa no és un parèntesi, és una etapa que pot durar dècades. El problema és que, tret que s'actuï, el dèficit hormonal roman. Algunes dones ho noten més que unes altres, segons la seva genètica, el seu historial hormonal o la seva sensibilitat a la inflamació, que és clau en l'envelliment cerebral.
Quins hàbits ajuden a mitigar aquests efectes?
El primer és saber que això ens passa. Moltes dones arriben a consulta sentint-se culpables, pensant que són vagues o que tenen depressió. Entendre el que ocorre és el primer pas per a empoderar-se. A nivell físic, és fonamental mantenir un metabolisme flexible: moure's cada dia, fer exercici en dejú, no sopar tard, evitar picar constantment. Menjar dues o tres vegades al dia amb bons volums i nutrients. També cuidar la microbiota i mantenir una bona massa muscular. El múscul és salut cerebral. És molt important saber com cuidar el nostre cervell en la menopausa, per sort hi ha startups com Madequa que estan treballant en això.
La suplementació ha de ser personalitzada i controlada?
Sempre. Existeixen suplements naturals eficaços, però han de pautar-se segons cada cas. Moltes dones prenen coses sense saber si realment les absorbeixen o si les necessiten. Idealment, caldria mesurar marcadors hormonals, d'inflamació, neurotransmissors, nivells de cortisol o sensibilitat a la insulina. La medicina de precisió serveix justament per a això: tractar a cada persona segons el seu perfil.
Com afecta la calor de l'estiu a tot això?
Moltíssim. L'hipotàlem, que regula la temperatura, també té receptors hormonals. Quan baixen els estrògens, es torna més sensible. Per això la calor dispara els fogots i dificulta encara més el somni. I si no dormim, el cervell no es regenera, no consolida la memòria ni neta les restes del metabolisme diari. Dormir bé és bàsic per a evitar malalties neurodegeneratives.
Es parla poc de l'impacte cognitiu de la menopausa?
Poquíssim. Es parla de fogots, de la pell, del pes... però no que les dones tenim un 30% més de risc de demència que els homes. Als 65 anys, gairebé el doble. No perquè visquem més, sinó per qüestions hormonals i metabòliques. El nostre cervell és més complex, més connectat i més sensible a la inflamació. Necessitem estudiar-ho més i prevenir molt millor.
Quins mites existeixen sobre la menopausa?
Que la menopausa és el declivi de la dona. Per a mi és un nou començament, una oportunitat de viure amb més consciència, amb tot el bagatge emocional i vital que tenim. I també que els símptomes s'han de tractar amb pastilles sense mirar què els causa. No pot ser que una dona digui ‘em sento malament’ i només rebi un antidepressiu. No tot és psiquiàtric: moltes vegades és bioquímic. I es pot tractar.
Com podem acompanyar millor a les dones en aquesta etapa?
Escoltant-les. No totes són iguals ni tenen els mateixos símptomes. Cal estudiar el seu cas, entendre la seva història, traçar un pla de salut individualitzat. Només així podem garantir que arribin bé a la resta de la seva vida. La menopausa no és el final, és el començament d'una etapa que pot ser plena, si el cervell té energia per a viure-la.
Quin missatge li donaria a una dona que comença a notar aquests símptomes?
Que no està sola, ni boja, ni trencada. Que el que li ocorre té una base biològica real i que pot entendre-ho, mesurar-ho i tractar-ho. Que el seu cervell no està fallant, sinó que està demanant ajuda. I que aquesta etapa, ben acompanyada, pot ser un renéixer. Però necessitem informació, escolta i una medicina que miri més enllà del símptoma.
