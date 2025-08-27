Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El gran error amb la teva ampolla reutilitzable que pot ser perjudicial per a la teva salut

La teva ampolla d'aigua reutilitzable pot ser un focus de bacteris

Una ampolla d'aigua reutilitzable

Una ampolla d'aigua reutilitzable / Freepik

Lucía Salazar

La fas servir cada dia, la tornes a omplir una vegada i una altra i penses que no passa res. Però al cap d’un mes, comença a fer una olor estranya… i tu continues bevent. Error fatal. Amb la moda de deixar enrere el plàstic d’un sol ús, molts ens hem passat a les ampolles reutilitzables de vidre, metall o plàstic lliure de BPA (bisfenol A). Una decisió responsable, sí, però que amaga un detall que gairebé ningú no compleix: cal rentar-les cada dia!

Bacteris a l’aguait

Encara que sembli neta, la teva ampolla pot convertir-se en un brou de cultiu per a bacteris com E. coli, Salmonel·la o Campylobacter, que passen de la teva boca a l’aigua cada vegada que hi beus. El resultat pot anar des de molèsties digestives fins a problemes més greus. I alerta: la humitat constant també afavoreix l’aparició de floridura.

La solució? Molt senzilla

No hi ha excuses: n’hi ha prou amb rentar-la cada dia amb aigua calenta i sabó, fregant bé l’interior i deixant-la assecar abans de tornar-la a omplir. Si fa setmanes que no ho fas, encara hi ha esperança: una bona remullada amb unes gotes de lleixiu o vinagre i quedarà com nova.

Tria bé la teva ampolla

Això sí, no totes són iguals. Les que tenen broquets estrets acumulen més bacteris i són més difícils de netejar. Les de vidre, en canvi, són les més segures i menys poroses. Així que ja ho saps: la teva ampolla d'aigua pot ser la teva millor aliada per hidratar-te… o la teva pitjor enemiga si oblides fer-li un bon repàs.

