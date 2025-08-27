El gran error amb la teva ampolla reutilitzable que pot ser perjudicial per a la teva salut
La teva ampolla d'aigua reutilitzable pot ser un focus de bacteris
Lucía Salazar
La fas servir cada dia, la tornes a omplir una vegada i una altra i penses que no passa res. Però al cap d’un mes, comença a fer una olor estranya… i tu continues bevent. Error fatal. Amb la moda de deixar enrere el plàstic d’un sol ús, molts ens hem passat a les ampolles reutilitzables de vidre, metall o plàstic lliure de BPA (bisfenol A). Una decisió responsable, sí, però que amaga un detall que gairebé ningú no compleix: cal rentar-les cada dia!
Bacteris a l’aguait
Encara que sembli neta, la teva ampolla pot convertir-se en un brou de cultiu per a bacteris com E. coli, Salmonel·la o Campylobacter, que passen de la teva boca a l’aigua cada vegada que hi beus. El resultat pot anar des de molèsties digestives fins a problemes més greus. I alerta: la humitat constant també afavoreix l’aparició de floridura.
La solució? Molt senzilla
No hi ha excuses: n’hi ha prou amb rentar-la cada dia amb aigua calenta i sabó, fregant bé l’interior i deixant-la assecar abans de tornar-la a omplir. Si fa setmanes que no ho fas, encara hi ha esperança: una bona remullada amb unes gotes de lleixiu o vinagre i quedarà com nova.
Tria bé la teva ampolla
Això sí, no totes són iguals. Les que tenen broquets estrets acumulen més bacteris i són més difícils de netejar. Les de vidre, en canvi, són les més segures i menys poroses. Així que ja ho saps: la teva ampolla d'aigua pot ser la teva millor aliada per hidratar-te… o la teva pitjor enemiga si oblides fer-li un bon repàs.
