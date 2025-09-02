Lacoste canviarà el cocodril de la marca per un altre animal
Per què es fa aquest canvi? Respon a una estratègia per arribar a un públic molt concret
Guillem Ortu
El passat dimecres, la firma francesa de moda Lacoste va anunciar a les seves xarxes socials un canvi radical en la seva marca: canviarà el logo del rèptil pel d'una cabra. El motiu? Una cabra, el nom de la qual en anglès ('goat') s'empra per designar aquells esportistes considerats els millors en la seva disciplina –un joc de paraules amb les sigles de 'Greatest Of All Time' ('Millor de tots els temps')–, la que passa a ocupar el lloc del rèptil a les peces de la nova col·lecció.
Per què una cabra?
Tal com es podia intuir a l'anunci de Lacoste, on es recollien diverses publicacions de multitud d'usuaris fent referència a aquest terme, la cara d'aquesta campanya és ni més ni menys que la de Novak Djokovic. El tenista serbi, considerat per molts la millor raqueta de tots els temps, és dels pocs que pot presumir de tenir línia pròpia dins de la firma gal·la.
Ara, l'animal a qui tantes vegades s'ha vinculat passa a ocupar el lloc de l'icònic cocodril a les peces d'una nova col·lecció 'The GOAT' presentada el passat divendres, tal com avançava la data visible al final del vídeo.
Altres animals al logo de Lacoste
No és la primera vegada que Lacoste opta per reemplaçar el cocodril de les seves peces per altres animals. El 2018, la marca fundada pel tenista francès de qui pren el cognom va dur a terme una campanya per conscienciar algunes espècies en perill d'extinció. Aleshores, no només es van desfer del cocodril per deixar pas a granotes, foques, tortugues o lèmurs, entre d'altres, sinó que van vendre un nombre de cada peça corresponent a la xifra d'exemplars de cada animal que quedaven al món.
- Un Castell de Focs de festa major amb més gentada que exclamacions d’entusiasme
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- La Diputació presentarà a la Generalitat una proposta d’ampliació del parc natural de Sant Llorenç
- Una substància irritant provoca tos i malestar entre el públic del carrer Sallent a la Festa Major de Manresa
- Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
- Presó provisional per a l'home que va apunyalar i llançar per la finestra la seva dona a Manresa
- Segona nit conflictiva a la Plaça Sant Ignasi durant la Festa Major: una baralla per drogues amb dos ferits
- Doctor Prats juga amb l'autotune en un concert guanyat a la segona cançó