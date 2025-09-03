Et fas ungles semipermanents? Aquestes són 7 lesions ungueals que et poden provocar
La consulta a un podòleg es fa imprescindible tant abans de l’aplicació d’aquests productes com després de la seva retirada
Rafa Sardiña
Des de l’1 de setembre, estan prohibits a la Unió Europeados ingredients presents en els esmalts semipermanents: el TPO (òxid de trimetilbenzoildifenilfosfina), un element utilitzat en cosmètica per endurir resines i esmalts amb llum ultraviolada, i la dimetiltolilamina DMPT. Per això, des de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Podologia de la Comunitat Valenciana (ICOPCV) remarquen que, juntament amb els greus problemes de salut associats al seu ús, fa anys que alerten d’altres patologies als peus relacionades amb l’abús d’aquest tipus d’esmalts.
“Els podòlegs advertim dels greus efectes que pot causar l’ús continuat d’esmalts semipermanents. Hi ha persones que porten les ungles sempre esmaltades i això suposa, entre altres coses, que aquesta ungla no respira, no es regenera, cada vegada serà més porosa perquè es debilita i es converteix en porta d’entrada dels tòxics i patògens al torrent sanguini”, explica Jorge Escoto, podòleg i membre de la junta directiva de l’ICOPCV.
Les 7 lesions a les ungles dels peus que pot provocar l’esmalt semipermanent
- Debilitament.
- Trencament, ja que el limat de l’ungla per adherir l’esmalt la debilita i l’aprima, fent-la més propensa a trencar-se.
- Alteracions de color. A causa dels danys que es generen a la làmina ungueal solen aparèixer taques groguenques o blanques.
- Infeccions. “La capa d’esmalt impedeix que l’ungla ‘respiri’ i pot crear un ambient humit que afavoreix el creixement de fongs i bacteris, provocant infeccions i despreniment de l’ungla, sobretot a l’estiu, quan els peus passen més temps en ambients humits i el mateix esmalt evita que es vegi que alguna cosa no va bé en aquella ungla”, ha especificat el podòleg Jorge Escoto.
- Una altra infecció comuna és la paroniquia per esmalts. Es produeix perquè aquests productes poden causar irritació o lesionar la pell al voltant de l’ungla, creant un punt d’entrada per a bacteris. La paroniquia provoca dolor, envermelliment, inflor i fins i tot pus a la zona de l’ungla.
- Dermatitis.
- Èczemes. Alguns components dels esmalts, com els acrilats, poden causar dermatitis al·lèrgica per contacte amb símptomes com picor, envermelliment, inflor i exsudació a les àrees de contacte i, fins i tot, a altres parts del cos per transferència.
Problemes més severs associats a l’ús continuat d’esmalts permanents poden causar distròfia ungueal psoriasiforme (la psoriasi ungueal és una malaltia autoimmune que provoca alteracions en la forma, el color, la textura o el creixement de les ungles).
“La consulta a un podòleg es fa imprescindible tant abans de l’aplicació d’aquests productes com després de la seva retirada. El podòleg avaluarà l’estat de les ungles i pautarà un tractament oportú per a la restauració normal de la làmina, en cas de lesió, o un tractament adequat per a la cura en cas d’infeccions, citant periòdicament el pacient fins a la seva curació completa, ja que la curació d’una ungla no és com anar a pintar-les, un gest ràpid i senzill. Desgraciadament, en cas de lesió o infecció, es necessita un llarg període de temps fins a la seva curació completa”, ha conclòs Jorge Escoto.
