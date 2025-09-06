La presidenta d'ASIA recalca la importància d'acudir al metge si patim incontinència urinària
La incontinència urinària té un perfil mixt
Rafa Sardiña
A mesura que ens fem grans, el nostre cos canvia i això fa que, també perdi facultats i qualitats. La incontinència urinària és un problema que afecta moltes persones. Recordem l'anunci que va fer Concha Velasco el 2006 per "desmitificar" les pèrdues d'orina. Aquest problema afecta uns tres milions de persones a Espanya, segons les dades que presenta Àngels Roca, presidenta de l'Associació per a la Incontinència Anal i Urinària (ASIA).
La majoria dels tractaments per a la incontinència urinària són pal·liatius. I encara que està associada a l'envelliment, també afecta una gran part de la població jove. En dones menors de 50 anys s'associa amb factors com l'embaràs, el part vaginal i la pràctica d'esports d'alt impacte (córrer, pàdel, CrossFit...), per tant, és més freqüent la incontinència urinària d'esforç.
A partir dels 50 anys hi ha característiques particulars: canvis hormonals i musculars a terra pelvià, per la qual cosa sol adoptar un perfil més mixt.
És un problema de salut pública creixent que ha d'ocupar un lloc prioritari a l'agenda sanitària
Davant d'aquest context, sorgeix l'Aliança contra la Incontinència Urinària (ALiNUR), formada per nou societats científiques i associacions de pacients, que es va presentar el mes d'agost d'aquest any a Madrid. L'objectiu és "visibilitzar, abordar i millorar l'atenció a la incontinència urinària al nostre país, ja que és un problema de salut pública creixent que ha d'ocupar un lloc prioritari a l'agenda sanitària".
Les dones grans institucionalitzades, que presenten malalties cròniques, polimedicació o mobilitat reduïda, són les que pateixen més incontinència urinària —d'esforç o d'urgència—, on la prevalença arriba al 89,5%.
Unitats especialitzades
"Reforçar la preparació dels metges de família i impulsar les figures de la infermera d'enllaç o la infermera gestora de casos resulta fonamental per al maneig de la incontinència urinària. No només en qüestió de diagnòstic i seguiment de la malaltia, sinó per millorar la coordinació entre nivells assistencials, la continuïtat assistencial i l'atenció dels i les pacients", ha sostingut Maria Victoria Garcia, membre de la Junta Directiva de la Societat Espanyola d'Infermeria Geriàtrica i Gerontològica (SEEGG) i membre de l'Aliança.
"L'impuls d'unitats especialitzades en el maneig d'incontinència urinària facilitarien que cada pacient rebi l'atenció més adequada segons la seva situació clínica. Un fet especialment rellevant per als casos més complexos".
ALiNUR reclama que es garanteixi que les dones que pateixen aquesta condició tinguin accés a totes les alternatives terapèutiques disponibles al mercat nacional, incloent-hi les solucions terapèutiques innovadores. Per això, resulta també crucial incentivar la investigació al voltant d'aquesta patologia a diverses poblacions.
No se sap realment quantes persones pateixen incontinència urinària a Espanya. La doctora Irene Diez Itza, presidenta de la Secció de Sòl Pelvià de la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia (SEGO), ha assenyalat que "comptar amb dades actualitzades sobre la prevalença facilitaria una millor comprensió de la magnitud i impacte de la incontinència urinària a la salut".
La ginecòloga va voler deixar clar que "utilitzar compreses sense consultar el metge no és la solució". "Els pacients han de fer un pas endavant. Han de formar-se i entendre més la seva patologia", va matisar.
A Espanya, només l'ús de productes absorbents representava el 59% del total de productes sanitaris prescrits el 2022, amb la repercussió consegüent a escala ambiental, generant més de 172.000 tones de residus anuals derivats de l'eliminació de bolquers d'un sol ús, la degradació completa del qual pot trigar fins a 500 anys.
Un 30% de les dones amb incontinència tenen símptomes associats a la depressió
El que amaga la incontinència urinària
Roca ha recalcat que "un factor fonamental que contribueix a aquest impacte és l'estigma associat a la incontinència urinària. Moltes dones sentim vergonya i temor de ser jutjades, per la qual cosa no ho compartim amb els professionals sanitaris. I fins i tot ni tan sols amb el nostre propi entorn".
La càrrega psicològica associada a la incontinència és molt important. És un motiu de vergonya, i si ho amaguen, no s'explica a l'entorn. Això impedeix l'accés a tots els tractaments –hi ha tant farmacològic, quirúrgic com pal·liatiu–.
Moltes tenen pèrdues durant les relacions sexuals. Una altra dada important: l'ús d'absorbents provoca olor, cosa que porta a evitar relacionar-se i genera aïllament social. Un 30% de les dones amb incontinència tenen símptomes associats a la depressió.
Més infeccions i problemes
A més, l'ús de bolquers de "manera contínua augmenten el risc d'infeccions al tracte urinari. Moltes dones es deshidraten per produir menys orina. La incontinència està molt associada a l'obesitat: l'excés de greix provoca més plecs cutanis i això afavoreix infeccions", va subratllar la doctora Diez.
Un altre dels reptes que va posar sobre la taula ALiNUR va ser la manca de formació de professionals. És necessari treballar en prevenció i promoció de la salut. També hi ha una despesa energètica i mediambiental important per la neteja de la roba.
"No hi ha coordinació entre els diferents professionals, cosa que fa que els símptomes s'agreugin i es trigui més a rebre tractament. Les unitats de sòl pelvià són molt beneficioses, i moltes pacients es veuen beneficiades amb tractaments no invasius", van emfatitzar els especialistes.
