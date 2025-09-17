Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La fruita que ChatGPT recomana evitar per reduir la inflor abdominal i aprimar-se

Segons la IA, les pomes i les peres poden causar inflor per la seva fructosa i sorbitol, tot i que només si se’n consumeix en excés

La fruita que ChatGPT recomana evitar per reduir la inflor abdominal i aprimar-se / freepik

Bruna Segura

Manresa

ChatGPT, basant-se en estudis i publicacions en línia, ha respost la consulta d’una usuària sobre quins aliments caldria limitar per reduir la inflor i els gasos intestinals. Tot i advertir que cal consultar sempre amb un professional mèdic, la IA ha elaborat una llista dels aliments que més contribueixen a la distensió abdominal.

En primer lloc, assenyala les llegums (llenties, cigrons, mongetes, faves, soja) com a aliments que contenen oligosacàrids difícils de digerir, que fermenten a l’intestí i generen gasos.

El més sorprenent, però, és que en segon lloc apareixen les pomes i les peres, fruites que poden provocar inflor per la seva combinació de fructosa i sorbitol, sobretot si se’n menja en grans quantitats. Com a alternativa, proposa fruites baixes en FODMAP com el plàtan madur, el raïm, els cítrics o els fruits vermells.

També recomana evitar:

  • Les verdures crucíferes (bròquil, coliflor, cols de Brussel·les, col), riques en fibra fermentable i compostos sulfurosos. Alternatives: carbassó, albergínia, pastanaga o carbassa.
  • Les begudes amb gas, que poden substituir-se per aigua sense gas, infusions suaus (menta, camamilla) o aigua amb rodanxes de cogombre o llimona.
  • L’all i la ceba en cru, que contenen fructans que fermenten fàcilment. Cuinats són més tolerables, i es poden substituir per cibulet, herbes fresques o espècies.

Aquestes orientacions busquen reduir la presència d’aliments que generen fermentació intestinal, ajudant així a disminuir la inflor i millorar el benestar digestiu.

