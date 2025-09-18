Assaig clínic en fase 3
Vall d’Hebron desenvolupa un nou fàrmac contra l’obesitat: l’Orforglipron, una alternativa «més còmoda» que Ozempic i Wegovy
Més de la meitat dels pacients van perdre almenys un 10% del seu pes i aproximadament el 18% va arribar a reduir-lo en més del 20%
Beatriz Pérez
L’obesitat,un problema de salut pública de primer ordre (afecta més de 2.500 milions de persones a tot el món i causa hipertensió, diabetis o malalties cardiovasculars), comptarà aviat amb un nou fàrmac en el desenvolupament del qual ha participat l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. Un assaig internacional en fase tres ha demostrat l’eficàcia de l’Orforglipron per tractar una malaltia que afecta ja el 15% dels espanyols de més de 18 anys. Els resultats han sigut publicats aquesta setmana a la revista ‘The New England Journal of Medicine’ i presentats al Congrés Anual de l’Associació Europea per a l’Estudi de la Diabetis (EASD), celebrat a Viena.
{"zeta-highlight":[]}
«Aquest fàrmac és un anàleg de GLP-1 com els que ja coneixem [medicaments que imiten l’acció de l’hormona natural GLP-1]. La semaglutida injectable, com el Wegovy i l’Ozempic, i el Rybelsus, que és semaglutida oral», explica a EL PERIÓDICO l’endocrina Andreea Ciudin, coordinadora de la Unitat de Tractament Integral de l’Obesitat de Vall d’Hebron i investigadora principal del grup de Diabetis i Metabolisme del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR). Ciudin, una de les especialistes més rellevants d’Espanya, és l’única autora europea de la publicació. Calcula que el fàrmac estarà aprovat per la FDA (l’agència regulatòria dels EUA) a principis de l’any que ve.
«Això situa l’obesitat en el mateix lloc que altres malalties cròniques que disposen d’un munt de fàrmacs i així poden ajustar-se a l’estil de vida del pacient»
Només per a obesitat
Igual com el Wegoby, l’Orforglipron (de la farmacèutica Lilly) està indicat només per a l’obesitat. L’Ozempic i el Rybelsus, a més de mostrar-se eficaços per al control de pes, estan indicats per a la diabetis tipus 2. Però, com explica la doctora Ciudin, els fàrmacs fins ara existents i aprovats presenten «limitacions». En alguns casos, són injectables (com Wegovy i Ozempic). Els que tenen una versió oral necessiten estrictes normes d'administració, com prendre’ls en dejú i esperar després mitja hora abans de dinar. «Molts pacients s’han de llevar hores abans», precisa aquesta endocrina.
{"zeta-highlight":[]}
No obstant això, l’estructura química de l’Orforglipron és diferent, la qual cosa permet una administració oral i més còmoda. «I, a més, és molt efectiu», assenyala Ciudin, que destaca que el fet que apareguin «alternatives» als medicaments ja existents i amb «fórmules químiques diferents» és «bastant esperançador». «Això situa l’obesitat en el mateix lloc que altres malalties cròniques, les quals disposen d’un munt de fàrmacs amb mecanismes d’acció diferents que ens permeten ajustar el tractament a l’estil de vida de la persona. Això és, personalitzar-lo una mica més», destaca aquesta endocrina. Així, aquest nou ventall de fàrmacs ofereix una major «flexibilitat» als metges, sobretot a l’hora de tractar pacients «plurimedicats».
L’estudi en què va participar Vall d’Hebron va fer seguiment durant 72 setmanes de 3.100 persones de nou països amb obesitat però sense diabetis
Una altra novetat de l’Orforglipron és que és un anàleg de GLP-1 «no peptídic». «Fins ara tots els tractaments desenvolupats eren peptídics, és a dir, còpies de l’hormona natural que fabriquem. Però aquest és no peptídic, és a dir, és capaç d’estimular el receptor i utilitzar resultats similars. A més, al basar-se en una molècula més petita, ofereix una flexibilitat més gran i adaptar-nos als horaris de cada persona», diu l’endocrina Ciudin.
72 setmanes de seguiment
L’estudi en què va participar Vall d’Hebron va fer seguiment durant 72 setmanes de 3.100 persones de nou països amb obesitat peròsensediabetis. En tots els casos eren adults amb un índex de massa corporal superior a 30 kg/m2, o entre 27 i 30 kg/m2 amb alguna complicació associada a l’obesitat, com hipertensió, malalties cardiovasculars o apnea del son. A més es va combinar amb consells de dieta saludable i activitat física.
Els resultats mostren que el tractament amb la dosi més alta d’Orforglipron va aconseguir una disminució de l’11,2% del pes corporal de mitjana. Més de la meitat dels pacients van perdre almenys un 10% del seu pes i aproximadament el 18% va arribar a reduir-lo en més del 20%. A més, es van registrar millores significatives en la pressió arterial, perímetre de cintura, nivells de triglicèrids i colesterol, tots ells factors de risc per a malalties cardiovasculars. Els efectes adversos més freqüents van ser digestius, generalment lleus o moderats i autolimitats, similars a altres fàrmacs per a l’obesitat.
- La visió dels funcionaris de presons: 'Hi ha interns que no tenen res a perdre. No respecten ningú perquè ningú els ha respectat mai
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- L’església ultra s’expandeix des de Manresa per la xarxa: les claus del missatge
- Tous canvia de conseller delegat
- Flors blanques en record de la mestra Maite Cots
- Mayra Tait, coordinadora del Gimbe: 'L'entrenament de força té més beneficis en les dones per una qüestió hormonal
- Multades tres empreses de busos per l’accident mortal a Portè el desembre passat
- Detingut per agredir un metge i una vigilant de seguretat quan esperava a l'hospital