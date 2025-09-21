El truc japonès per a perdre pes que està revolucionant l'Estat
Fer esport és imprescindible per mantenir un estil de vida saludable
Emma Ferrera
Fer esport i seguir una dieta equilibrada és imprescindible per mantenir un estil de vida saludable. L’exercici físic ajuda les persones a mantenir un pes adequat, reduir el risc de malalties cròniques i millorar la ment, entre molts altres beneficis.
Durant anys s’ha cregut que fer 10.000 passos diaris era la mesura ideal per prevenir malalties cardiovasculars. Tanmateix, estudis recents indiquen que la xifra recomanada és de 7.000 (si tens més de 60 anys) i 8.000 (si ets menor de 60) passos diaris, sempre que es mantingui un ritme adequat.
Moltes persones busquen aprimar-se augmentant la seva activitat física. El que pocs saben és que al Japó es practica la ‘marxa japonesa’, un mètode que ha arribat amb força a Espanya per millorar la salut i aprimar-se.
Aquest va ser desenvolupat a la Universitat de Shinshu pels professors Hiroshi Nose i Shizue Masuki, i combina intervals de caminada ràpida i lenta en sessions de només 30 minuts.
La marxa japonesa és molt senzilla: es comença caminant tres minuts a pas ràpid i després es redueix la velocitat durant tres minuts més, repetint aquesta seqüència fins a completar els 30 minuts.
Els seus creadors asseguren que practicant-la quatre dies a la setmana es poden notar millores en la pressió arterial, la força muscular i la reducció de pes.
L’any 2007, un estudi al Japó va comparar la marxa japonesa amb una caminada contínua a ritme suau, i els qui van practicar la primera van obtenir més beneficis físics.
