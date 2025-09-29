Pedri practica dejuni intermitent: «Em sento molt millor»
El futbolista del FC Barcelona ho va comentar en la primera edició de Futbol Fiesta, un esdeveniment de Decathlon celebrat al Fòrum de Barcelona
Ricardo Castelló
La classificació de la Pilota d’Or va quedar totalment desacreditada després que Pedri, jugador del FC Barcelona, quedés en l’onzena posició. El migcampista canari va firmar una temporada de somni, sent una de les peces clau que van permetre al conjunt culer conquerir el triplet nacional. Des que va aterrar procedent de Las Palmas, Pedri va assumir amb total responsabilitat el repte de defensar la samarreta blaugrana. Amb el pas dels partits, es va llançar l’equip a l’esquena i, ara resulta difícil imaginar un Barça sense Pedri com a titular. Un dels motius pels quals ha fet un salt de qualitat és pel seu nou estil de vida.
El futbolista ho va revelar en la primera edició de Fútbol Fiesta, un esdeveniment de Decathlon celebrat al Fòrum de Barcelona: «Vam tocar ‘la tecla’ en la preparació física que em faltava per mirar d’evitar, en mesura que sigui possible, les lesions». Gràcies als intensos entrenaments, especialment amb les sessions de força al gimnàs, el canari ha aconseguit tenir la regularitat, una cosa que «necessitava» per ser feliç, a causa que «puc gaudir del que més m’agrada: jugar a futbol».
Pedri no pot viure sense una pilota als peus, però és conscient que és essencial realitzar exercicis de força: «Ajuda a evitar les lesions, és el que potencia les arrencades, millora els girs...». No només entrena a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, ja que el de Tegueste complementa la seva preparació al seu domicili: «Ho faig tot al club i a casa, sobretot, el que més m’agrada és estar amb el Nil, el meu gos. No obstant, de vegades, utilitzo alguna màquina...».
Ferran Torres, clau en el canvi de Pedri
L’entrenament és important, però també l’alimentació. Per això, ha decidit realitzar la pràctica del dejuni intermitent gràcies al consell de Ferran Torres: «Em va animar que ho provés i la veritat és que em sento molt millor des d’aleshores així que, de moment, continuaré amb això». «Faig dos àpats al dia, el dinar i el sopar», va dir. Excepte els dies de partit: «Ens fem un bon esmorzar». Sobre els períodes de dejuni, el canari va assenyalar que l’únic que pren «és aigua», perquè «és fonamental mantenir una bona hidratació».
«Em resulta molt complicat resistir-me a les croquetes de pernil que fa la meva mare. Només les tasto en alguna ocasió després d’un partit. Ja tindré temps de menjar totes les que vulgui quan em retiri!», va comentar, entre bromes. El futbolista va confessar que té una rutina diària amb l’atacant valencià: «Alguns matins, abans d’arrencar amb la sessió... ens fiquem en aigua gelada. És el nostre petit ritual per estar més desperts i entrenar amb més ganes».
