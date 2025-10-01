Aquesta és la pregunta més fallada de l'examen teòric del carnet de conduir
La redacció de la pregunta és clau per donar la resposta correcta
Luis Alloza
L'examen de conduir té una alta taxa d'encert entre els conductors, si bé és cert que també n’hi ha molts que fallen una vegada i una altra. Hi ha preguntes del dia a dia i de sentit comú la resposta de les quals coneix tothom, però hi ha molts altres aspectes més tècnics o amb els quals no estem familiaritzats que costen molt més.
Una autoescola està recopilant les preguntes més fallades pels aspirants a conductors a l’examen teòric de conduir i ha posat un exemple de resposta complicada. De fet, també serveix com a prova per saber com vas de coneixements si estàs traient-te el carnet o si ja el tens. La foto és simple: dos vianants caminen contra direcció en una carretera secundària i fora de poblat d’un carril per sentit de la circulació i es troben amb un cotxe. La pregunta és la següent: «Al creuar-se amb els vianants en aquesta via, quina distància lateral ha de deixar?»
A) Una separació lateral suficient perquè el creuament pugui realitzar-se amb seguretat i sense perill
B) 1,5 metres o més
C) 1 metre o més
La resposta la dona l’autoescula en un altre vídeo i és la A, és a dir, no hi ha una distància ni mínima de màxima i sí una que permeti fer la maniobra amb seguretat. L’explicació que dona el professor és que molta gent contesta 1,5 metres, recordant la norma que sí que s’aplica amb els ciclistes quan són avançats.
De fet, sí que cal deixar 1,5 metres per avançar també vianants, però en aquest cas el vehicle i els vianants fora de poblat es creuen i aquesta és la clau tant de la pregunta com de la resposta.
