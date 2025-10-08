Son
Carlos González, pediatre, sobre els problemes de son: «El teu fill no dormirà mai d’una tirada»
El metge desmunta les expectatives poc realistes dels pares sobre el somni infantil
Balma Simó
El doctor Carlos González, especialista en pediatria i autor de diversos llibres sobre salut infantil i criança, ha explicat a Instagram quina és una de les preocupacions més habituals de mares i pares: quan aconseguiran que els seus fillsdescansin de forma ininterrompuda.
La pregunta equivocada
González deixa clar des del principi que la qüestió està mal plantejada. «A quina edat començarà el meu fill a dormir tota la nit d’una tirada? La resposta curta és ‘mai’. El teu fill no dormirà mai d’una tirada», assegura l’especialista en salut infantil.
Per això, en lloc d’esperar un somni continu, el pediatre convida a replantejar les expectatives dels progenitors: «A quina edat el meu fill, quan es desperti a la nit, no es posarà a plorar i no em cridarà?».
A partir dels tres anys
L’expert en criança detalla que aquesta transició sol produir-se entorn d’una edat concreta: «Probablement, està entorn dels tres anys. Perquè al voltant dels tres anys, si el teu fill dorm amb tu, no té motius per plorar. Ja sap que està amb tu, que està al costat al bressol».
I en cas que no dormi amb tu, «si el teu fill dorm en una altra habitació i li ve de gust venir amb tu, es pot aixecar, pot venir pel passadís tranquil·lament i se’t pot ficar al llit», detalla el metge.
Un procés natural
Les paraules del pediatre volen mostrar una visió més realista sobre el descans infantil i que no es doni importància a què fan els fills d’altres persones, ja que cada nen té la seva evolució.
Segons l’especialista, el procés d’independència nocturna es consolida. «Més endavant vindrà l’època en què ni tan sols vindrà a veure’t. És a dir: ‘em desperto, sé que soc a la meva habitació, sé que soc a casa meva, sé que els meus pares són a l’habitació del costat, sé que si hi hagués un monstre podria cridar i vindrien, i sé que no hi ha cap monstre i, per tant, no cridaré’», conclou González.
