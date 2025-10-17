Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
Es pot reduir el risc de qualsevol malaltia cardiovascular amb exercici físic i una dieta saludable
Rafa Sardiña
Cada any, unes 70.000 persones pateixen un infart de miocardi o una angina de pit a Espanya. Les malalties del sistema circulatori són la principal causa de mort, segons l’INE. Com ens explica el doctor Alberto García Lledó, cap del Servei de Cardiologia de l’Hospital Príncipe de Asturias d’Alcalá de Henares, en aquest centre sanitari s’atenen, de mitjana, entre 350 i 400 atacs cardíacs a l’any.
Això vol dir que pràcticament cada dia es produeix un infart en aquesta ciutat. Es pot reduir el risc de qualsevol esdeveniment cardíac amb exercici físic i una dieta saludable.
Són les dues recomanacions que han demostrat millor efecte preventiu. “Com a mínim, dedicar dues hores i mitja setmanals a exercici físic moderat, que ens fatigui una mica, que costi. Caminar a pas tranquil no ajudarà; cal un pas ràpid que exigeixi esforç”, explica el cardiòleg a aquest diari.
Pel que fa al menjar, cal consumir tanta fruita, verdura, llegums i peix com es pugui. Està demostrat que fer servir oli d’oliva i menjar fruits secs redueix les morts per infart.
També és fonamental controlar el pes i dormir prou hores i de manera ordenada. “Cada vegada és més evident que dormir poc i de forma desordenada augmenta el risc d’infart”, destaca l’especialista.
Símptomes de l’infart i com reconèixer-lo
El doctor García Lledó assenyala que el símptoma típic d’un infart és el dolor opressiu al centre del pit o al costat esquerre. A vegades la molèstia s’estén cap al braç esquerre o cap al coll.
Perquè una molèstia així ens preocupi ha de durar almenys uns minuts. Les molèsties instantànies, o que semblen punxades, no solen ser problemes cardíacs i no requereixen atenció mèdica urgent.
Tampoc ho solen ser si la molèstia canvia en canviar de postura, en tossir o en respirar profundament. Tot i que hi ha diferències de símptomes entre homes i dones, en ambdós casos s’ha de donar la mateixa importància als símptomes.
Els primers passos a seguir
Si una persona té dolor al pit que no ha estat provocat per un cop, i que no canvia clarament en canviar de postura, el més adequat és trucar al 112.
Està demostrat que els pacients amb infart que atén el SUMMA al seu domicili són aquells en què es pot resoldre abans el problema coronari si és un infart que requereix un cateterisme urgent. Mai s’ha de conduir cap a un centre sanitari si es tenen símptomes.
L’aspirina és eficaç contra l’infart?
Sobre el “poder” de l’aspirina en cas d’infart, el cardiòleg destaca que és beneficiosa “quan està diagnosticat, però abans pot ser un problema”.
Per exemple, si el que es té és una inflamació de l’esòfag o una úlcera, que poden causar un dolor similar, empitjorarà. En general, no és bo prendre medicaments pel propi compte sense diagnòstic i sense instruccions del metge.
En cas d’inconsciència, cal comprovar que realment està inconscient, cridant-la, i comprovar si respira. Si no respira, el més important és demanar ajuda a qui estigui més a prop i trucar immediatament al 112. Si es saben fer maniobres de reanimació, cal fer-les.
Desfibril·lador a casa?
El doctor García Lledó no n’és partidari. “La probabilitat que el necessitem és mínima, i la despesa alta. A més, no n’hi ha prou amb comprar el material, cal saber-lo fer servir. El que sí és important és que tothom qui pugui aprengui a fer maniobres de reanimació en cursos acreditats, i que hi hagi desfibril·ladors distribuïts per la ciutat en punts estratègics. En aquest sentit, cal recordar que a Alcalá de Henares hi ha una xarxa de farmàcies amb desfibril·ladors automàtics, que els apropen a molts punts de la població, i que els vehicles de la policia municipal en disposen. Si hi ha moltes persones que saben reanimar, i equips ben distribuïts, la població està més segura.”
I si estic acompanyat i l’ambulància no arriba?
Farmàcies amb desfibril·lador
Alcalá de Henares s’afegeix a la xarxa regional de farmàcies cardioprotegides amb la instal·lació de desfibril·ladors en 24 farmàcies de la ciutat on no hi ha accés proper a aquest tipus d’assistència.
Actualment, hi ha 11 farmàcies que compten amb aquest dispositiu (una d’elles està ubicada dins d’un centre comercial amb desfibril·lador), de manera que ofereixen horaris ampliats i estan situades allunyades de centres sanitaris. Cada minut de demora davant d’un infart redueix un 10% les probabilitats que el pacient es recuperi.
Diferència de símptomes entre homes i dones
Hi ha diferències en els símptomes entre homes i dones, però en ambdós casos se’ls ha de donar la mateixa importància. El dolor al pit és el més característic dels infarts de miocardi.
HOMES
- Dolor al pit
- Molèsties en un o ambdós braços, i fins i tot a l’esquena, coll, que pot arribar a la mandíbula o estómac
- Nàusees o ganes de vomitar
- Mareigs
DONES
- Fatiga inusual
- Dificultat per respirar
- Suor freda
- Dolor epigàstric (entre les costelles i el melic)
- Les molèsties toràciques solen ser menys específiques, i alguns dels símptomes més freqüents inclouen indigestió o dolor a l’esquena.
Segons un estudi de la Societat Europea de Cardiologia, davant qualsevol sospita d’infart, elles triguen de mitjana 37 minuts més que els homes a trucar al metge.
