Exercici
Ballet, ioga i pilates: aquesta és la fórmula del nou fitness femení
Les ‘boutiques’ de barre atrauen dones que busquen un esport equilibrat
Ariadna Miranda
El barre està de moda, i Barcelona no dubta a aprofitar la tendència. A més, ho fa amb un nou model de centres premium amb atenció personalitzada que ha esclatat després de la pandèmia i que ja compta amb una vintena de locals. Aquesta disciplina combina ballet, ioga i pilates i està transformant la manera com moltes dones entenen el fitness. “Totes les que han provat una classe acaben incorporant la modalitat a la seva rutina esportiva”, assegura Ana Estela Navarro, fundadora de She Barre Studio, que ja té quatre centres a Barcelona, Alella i Mataró.
Aquest tipus d’activitat física s’adapta a les necessitats de la dona actual, que no sempre s’identifica amb els exercicis de força. Les cofundadores de Concept Barre, un altre espai barceloní, María Barrientos i Michelle Mizes, coincideixen que la ciutat necessitava “espais on les dones puguin sentir-se còmodes, segures i a gust, mentre fan esport i coneixen gent”.
Després de la pandèmia ha sorgit un nou tipus de gimnàs: el model boutique, centres especialitzats en una o diverses disciplines, com el barre o el pilates. Les emprenedores de Concept Barre destaquen que busquen “una experiència immersiva” a través de l’atenció personalitzada, el disseny, el so, la il·luminació, els professors i els materials amb què s’imparteixen les classes. Fins i tot la comunicació a les xarxes socials hi té un paper clau.
El secret de l’èxit d’aquesta disciplina és com uneix “entrenament intens i gaudir”, explica Eugenia Llopart, CEO i creadora de Lapso Studios, un altre local de barre. Navarro afegeix que això la converteix en un mètode “molt addictiu”, perquè les dones hi troben beneficis físics, una activitat agradable i una comunitat amb estils de vida similars. “Al barre vaig trobar l’equilibri perfecte: no és ni massa suau ni tan exigent com el crossfit”, diu Alba Belkacem, que el practica des de fa cinc mesos.
El barre com a ritual de desconnexió
Segons les professionals entrevistades, prop del 98% de les persones que hi assisteixen són dones d’entre 25 i 45 anys, amb un perfil socioeconòmic mitjà-alt. Tot i que encara són minoria, cada cop més homes s’animen a provar-ho perquè “és un complement ideal a l’entrenament de gimnàs”. Malgrat el seu origen en el ballet clàssic, és una pràctica per a dones de totes les edats i condicions físiques.
Les sales reduïdes —amb un màxim de 20 persones—, la música seleccionada, l’estètica cuidada i un entrenament dissenyat per al cos femení converteixen aquestes classes en un “ritual de desconnexió i una manera de sentir-se fortes, empoderades i segures d’una mateixa”, destaca Eleonora Tirabassi, entrenadora amb més de cinc anys d’experiència.
Actualment hi ha més de vint negocis especialitzats en barre. Aquest creixement, segons Toni Brocal, membre d’ADECAFF i fundador del centre ESHI, respon al fet que després de la covid-19 la societat és més conscient de la importància de cuidar el cos. Moltes dones que rebutgen el gimnàs convencional “valoren espais on sentir-se cuidades i no tractades com un número més”, afirma Navarro.
El client, al centre del barre
L’objectiu, segons Brocal, és oferir a l’usuari “una experiència única i d’alta qualitat”. En la mateixa línia, Llopart subratlla que els estudis boutique posen el client al centre: “des que entra fins que surt, tot està pensat perquè no hagi de preocupar-se de res”.
Tot i que els locals boutique de barre es multipliquen a Barcelona, Llopart recorda que aquesta disciplina fa anys que triomfa a Londres, París, Nova York o Mèxic, “i ara ha esclatat el boom a la capital catalana”. Fins i tot espais d’oci com el beach club Bastián Beach inclouen classes de barre els diumenges al matí.
Segons un estudi d’Athletech News, el fitness i el benestar s’estan convertint en una indústria cada vegada més potent i professionalitzada. Tot i l’auge, la fundadora de She Barre recorda que “l’oferta encara és reduïda en comparació amb el ioga o el pilates”. Els centres confien que el model barre “continuarà creixent, evolucionant i adaptant-se, però ha arribat per quedar-se”.
