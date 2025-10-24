Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Exercici

Ballet, ioga i pilates: aquesta és la fórmula del nou fitness femení

Les ‘boutiques’ de barre atrauen dones que busquen un esport equilibrat

Clase de Lapso Barre de Lapso Studios

Clase de Lapso Barre de Lapso Studios

Ariadna Miranda

Barcelona

El barre està de moda, i Barcelona no dubta a aprofitar la tendència. A més, ho fa amb un nou model de centres premium amb atenció personalitzada que ha esclatat després de la pandèmia i que ja compta amb una vintena de locals. Aquesta disciplina combina ballet, ioga i pilates i està transformant la manera com moltes dones entenen el fitness. “Totes les que han provat una classe acaben incorporant la modalitat a la seva rutina esportiva”, assegura Ana Estela Navarro, fundadora de She Barre Studio, que ja té quatre centres a Barcelona, Alella i Mataró.

Aquest tipus d’activitat física s’adapta a les necessitats de la dona actual, que no sempre s’identifica amb els exercicis de força. Les cofundadores de Concept Barre, un altre espai barceloní, María Barrientos i Michelle Mizes, coincideixen que la ciutat necessitava “espais on les dones puguin sentir-se còmodes, segures i a gust, mentre fan esport i coneixen gent”.

Després de la pandèmia ha sorgit un nou tipus de gimnàs: el model boutique, centres especialitzats en una o diverses disciplines, com el barre o el pilates. Les emprenedores de Concept Barre destaquen que busquen “una experiència immersiva” a través de l’atenció personalitzada, el disseny, el so, la il·luminació, els professors i els materials amb què s’imparteixen les classes. Fins i tot la comunicació a les xarxes socials hi té un paper clau.

El secret de l’èxit d’aquesta disciplina és com uneix “entrenament intens i gaudir”, explica Eugenia Llopart, CEO i creadora de Lapso Studios, un altre local de barre. Navarro afegeix que això la converteix en un mètode “molt addictiu”, perquè les dones hi troben beneficis físics, una activitat agradable i una comunitat amb estils de vida similars. “Al barre vaig trobar l’equilibri perfecte: no és ni massa suau ni tan exigent com el crossfit, diu Alba Belkacem, que el practica des de fa cinc mesos.

El barre com a ritual de desconnexió

Segons les professionals entrevistades, prop del 98% de les persones que hi assisteixen són dones d’entre 25 i 45 anys, amb un perfil socioeconòmic mitjà-alt. Tot i que encara són minoria, cada cop més homes s’animen a provar-ho perquè “és un complement ideal a l’entrenament de gimnàs”. Malgrat el seu origen en el ballet clàssic, és una pràctica per a dones de totes les edats i condicions físiques.

Les sales reduïdes —amb un màxim de 20 persones—, la música seleccionada, l’estètica cuidada i un entrenament dissenyat per al cos femení converteixen aquestes classes en un “ritual de desconnexió i una manera de sentir-se fortes, empoderades i segures d’una mateixa”, destaca Eleonora Tirabassi, entrenadora amb més de cinc anys d’experiència.

Actualment hi ha més de vint negocis especialitzats en barre. Aquest creixement, segons Toni Brocal, membre d’ADECAFF i fundador del centre ESHI, respon al fet que després de la covid-19 la societat és més conscient de la importància de cuidar el cos. Moltes dones que rebutgen el gimnàs convencional “valoren espais on sentir-se cuidades i no tractades com un número més”, afirma Navarro.

El client, al centre del barre

L’objectiu, segons Brocal, és oferir a l’usuari “una experiència única i d’alta qualitat”. En la mateixa línia, Llopart subratlla que els estudis boutique posen el client al centre: “des que entra fins que surt, tot està pensat perquè no hagi de preocupar-se de res”.

Tot i que els locals boutique de barre es multipliquen a Barcelona, Llopart recorda que aquesta disciplina fa anys que triomfa a Londres, París, Nova York o Mèxic, “i ara ha esclatat el boom a la capital catalana”. Fins i tot espais d’oci com el beach club Bastián Beach inclouen classes de barre els diumenges al matí.

Segons un estudi d’Athletech News, el fitness i el benestar s’estan convertint en una indústria cada vegada més potent i professionalitzada. Tot i l’auge, la fundadora de She Barre recorda que “l’oferta encara és reduïda en comparació amb el ioga o el pilates”. Els centres confien que el model barre “continuarà creixent, evolucionant i adaptant-se, però ha arribat per quedar-se”.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
  2. El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
  3. L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
  4. Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
  5. Tres menors del Berguedà són denunciats per agredir sexualment una companya de l'escola i gravar els fets
  6. L'episodi de ventades deixa arbres caiguts, cotxes danyats, parcs tancats i carreteres tallades a la regió
  7. Guixers arrela una nova família al territori: «La tendència és l'èxode rural, però el nostre projecte de vida sempre ha estat viure a la Vall de Lord»
  8. Els propietaris del bar Cal Negre de Berga: «Com més solitaris ens tornem, més calen els bars»

El Club Atlètic Igualada coorganiza diumenge la caminada La Petromiralles per recollir fons per a la Creu Roja

El Club Atlètic Igualada coorganiza diumenge la caminada La Petromiralles per recollir fons per a la Creu Roja

Un corresponsal d'Antena 3 acusat d'agressió sexual a un altre home del sector

Un corresponsal d'Antena 3 acusat d'agressió sexual a un altre home del sector

Ballet, ioga i pilates: aquesta és la fórmula del nou fitness femení

Ballet, ioga i pilates: aquesta és la fórmula del nou fitness femení

L'Igualada Rigat arrenca dissabte contra el Porto una batalla continental contra l'imperi portuguès

L'Igualada Rigat arrenca dissabte contra el Porto una batalla continental contra l'imperi portuguès

El regidor Joan Vila proposa que Manresa s'annexioni Pineda de Bages per guanyar renda per capita

El regidor Joan Vila proposa que Manresa s'annexioni Pineda de Bages per guanyar renda per capita

Ensurt a Collserola: ampli desplegament per apagar un foc al turó de Montcada

Ensurt a Collserola: ampli desplegament per apagar un foc al turó de Montcada

David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»

David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»

El Covisa Manresa viu un ultimàtum dissabte amb la visita del penúltim, el Futsal Lleida, al Pujolet

El Covisa Manresa viu un ultimàtum dissabte amb la visita del penúltim, el Futsal Lleida, al Pujolet
Tracking Pixel Contents