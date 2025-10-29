Un ‘influencer’ italià revela per què les ressaques a Espanya són diferents de les d’altres països
El creador de contingut Davide Militano exposa el seu punt de vista ara que ja fa uns anys que viu a Espanya
Ricardo Castelló
Molts estrangers visiten o es muden a Espanya per la qualitat de vida que ofereix. No obstant això, quan arriben a la península Ibèrica, es troben amb una cultura i unes tradicions totalment oposades a les del seu país.
Ara, Davide Militano, un italià que fa anys que viu a Espanya, ha volgut compartir a les xarxes socials una de les coses que més li ha cridat l’atenció des que va arribar a València: com es viu la festa i la ressaca.
En el vídeo, que compta amb més de 160.000 visualitzacions, Militano assenyala que a Itàlia la vida nocturna és molt més tranquil·la: «Quan surts de festa, el de sempre: vas a sopar, després a un pub, prens alguna cosa i finalment a la discoteca. Però a les quatre del matí et tanquen, almenys a Sicília».
«Tanca a les 7 del matí»
A la península Ibèrica hi ha una gran diferència, especialment en els horaris: «Aquí a Espanya la festa és infinita. Comences com a Itàlia, vas a sopar, a un pub, després a la discoteca, però és clar, la discoteca et tanca a les set del matí».
No obstant, en la majoria de les ocasions la festa no acaba allà, ja que moltes persones decideixen seguir. «A aquella hora et diuen: ‘Anem a un ‘after’».
D’altra banda, l’italià confessa que al principi no s’adaptava al ritme que tenen els espanyols de sortir, especialment el cap de setmana: «Et confons i tranquil·lament pots sortir dos dies seguits». «Això és Espanya també. Si t’agrada la festa, també és el millor país del món», revela a tots els seus seguidors de TikTok.
L’opinió de l’italià no està passant desapercebuda a TikTok. Un usuari exposa que «a Espanya pots viure en una festa constant». Un altre comenta: «Aquí la festa pot començar a les 17-18 h per anar escalfant-se».
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- Mor atropellat un home de 60 anys que anava acompanyat d'un menor a Castellbell i el Vilar
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»