Un ‘influencer’ italià revela per què les ressaques a Espanya són diferents de les d’altres països

El creador de contingut Davide Militano exposa el seu punt de vista ara que ja fa uns anys que viu a Espanya

Ricardo Castelló

Molts estrangers visiten o es muden a Espanya per la qualitat de vida que ofereix. No obstant això, quan arriben a la península Ibèrica, es troben amb una cultura i unes tradicions totalment oposades a les del seu país.

Ara, Davide Militano, un italià que fa anys que viu a Espanya, ha volgut compartir a les xarxes socials una de les coses que més li ha cridat l’atenció des que va arribar a València: com es viu la festa i la ressaca.

En el vídeo, que compta amb més de 160.000 visualitzacions, Militano assenyala que a Itàlia la vida nocturna és molt més tranquil·la: «Quan surts de festa, el de sempre: vas a sopar, després a un pub, prens alguna cosa i finalment a la discoteca. Però a les quatre del matí et tanquen, almenys a Sicília».

«Tanca a les 7 del matí»

A la península Ibèrica hi ha una gran diferència, especialment en els horaris: «Aquí a Espanya la festa és infinita. Comences com a Itàlia, vas a sopar, a un pub, després a la discoteca, però és clar, la discoteca et tanca a les set del matí».

No obstant, en la majoria de les ocasions la festa no acaba allà, ja que moltes persones decideixen seguir. «A aquella hora et diuen: ‘Anem a un ‘after’».

D’altra banda, l’italià confessa que al principi no s’adaptava al ritme que tenen els espanyols de sortir, especialment el cap de setmana: «Et confons i tranquil·lament pots sortir dos dies seguits». «Això és Espanya també. Si t’agrada la festa, també és el millor país del món», revela a tots els seus seguidors de TikTok.

L’opinió de l’italià no està passant desapercebuda a TikTok. Un usuari exposa que «a Espanya pots viure en una festa constant». Un altre comenta: «Aquí la festa pot començar a les 17-18 h per anar escalfant-se».

