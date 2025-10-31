El major expert en longevitat del món revela el curiós esport que t’afegeix anys de vida
Dan Buettner, investigador de les àrees on les persones viuen més anys, ha donat a conèixer l’esport clau per afegir més de 10 anys a la teva vida
Álvaro Pastor
Una bona alimentació o l’estabilitat mental poden ser grans passos per augmentar els teus anys de vida, però no és l’únic que es pot fer. Si hi ha una eminència en el camp de la longevitat, aquest és l’americà Dan Buettner, que parla de la importància de posar-se “correctament” en forma per durar més anys. Amb més de 150.000 seguidors a TikTok, les recomanacions de l’expert sempre són escoltades pels més interessats en l’àrea desconeguda de l’allargament de la vida. El recorregut de Buettner és ampli: guanyador de tres premis Emmy amb la seva icònica sèrie documental Live to 100: Secrets of the Blue Zones, tres rècords Guinness en ciclisme de llarga distància i membre de la revista National Geographic.
La realitat és que Buettner va tenir una gran experiència crítica amb el concepte de les Blue Zones. Un terme que es refereix a aquelles regions del planeta on s’aconsegueixen xifres excepcionals d’edat gràcies a l’activitat física, poc estrès, riques interaccions socials, una dieta local basada en aliments integrals i una baixa incidència de malalties, entre altres aspectes. El concepte proposat per Michel Poulain va activar una investigació científica de Buettner que va registrar la marca Blue Zones assenyalant ubicacions com la província de Nuoro, a Sardenya (Itàlia), o també la península de Nicoya a Costa Rica.
PickleBall, l’esport que augmenta la teva esperança de vida
A l’hora de revelar l’esport que més beneficia la longevitat, Buettner afirma que els esports de raqueta són els millors. “El bàdminton afegeix sis anys de vida, mentre que el tennis pot arribar a nou”, comentava el nascut a Minnesota davant la càmera. També assenyala la concepció social equivocada de llançar-se a esports de moda com el futbol o el bàsquet, que tenen el risc de “provocar traumes cerebrals i disminuir l’esperança de vida”, a més de confirmar que el golf, tot i tenir la fama de ser un esport tranquil, “no aporta res d’especial”.
El pickleball, un estil d’esport de raqueta que combina elements de tennis, bàdminton i ping-pong, i la raqueta del qual està feta amb materials lleugers com el composite, és sens dubte per a Buettner l’esport que més ajuda a incrementar els teus anys de vida. “És fàcil d’aprendre, accessible i, sobretot, constantment social”, argumenta, explicant les claus d’un curiós esport nascut als EUA i la clau del qual és també la menor exigència física, gràcies a la mida reduïda de la pista i la possibilitat de disputar partits amb companys, cosa que augmenta el rang d’edat i disminueix l’exigència física màxima per a aquells que no tinguin una forma òptima i estiguin començant.
