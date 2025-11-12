RESISTÈNCIA ALS ANTIBÒTICS
L’avenç imparable dels superbacteris: els experts alerten que podrien causar més morts que el càncer el 2050
Les infeccions per bacteris resistents causen més de 4.000 morts anuals a Espanya i generen un sobrecost sanitari superior als 150 milions d’euros
Nieves Salinas
Les infeccions provocades per bacteris multiresistents als antibiòtics, els anomenats ‘superbacteris’, representen una amenaça creixent per a la salut mundial. Si la seva expansió no es frena, el 2050 podrien causar més morts que el càncer. Així ho adverteixen els professionals de la medicina de laboratori. Consideren que és un dels reptes sanitaris més greus del nostre temps i que dificulta els tractaments, augmenta la mortalitat i eleva els costos hospitalaris.
Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), les infeccions per bacteris resistents podrien arribar a provocar fins a 10 milions de morts anuals arreu del món si no s’intensifiquen les mesures de control, prevenció i desenvolupament de nous fàrmacs. Dades que els experts posaran sobre la taula en el XIX Congrés Nacional de Laboratori Clínic (LABCLIN 2025), organitzat per la Societat Espanyola de Medicina de Laboratori (SEMEDLAB), que se celebra del 12 al 14 de novembre a València.
Prioritat crítica
El 2024, l’OMS va fer públic un document sobre prioritats en recerca per desenvolupar nous antibiòtics actius davant bacteris multiresistents. En un primer nivell, va classificar de ‘prioritat crítica’ bacteris com l’‘Acinetobacter’, resistent a carbapenèmics; enterobacteris, resistents a carbapenèmics o cefalosporines de tercera generació, i ‘Mycobacterium tuberculosi’, resistent a rifampicina.
En un segon nivell d’alta prioritat s’inclouen ‘Pseudomonas aeruginosa’, resistent a carbapenèmics, i ‘Staphylococcus aureus’, resistent a meticilina (SARM), entre d’altres. A més, alguns d’aquests bacteris multiresistents poden contenir un nombre més gran de determinants de virulència, cosa que incrementa la seva patogenicitat, expliquen els experts.
«Ens trobem en una autèntica carrera contra el temps. Tot i que en els últims anys s’ha pogut disposar de diversos antibiòtics nous amb activitat davant alguns d’aquests superbacteris, ja s’han identificat soques resistents fins i tot a aquestes teràpies d’última generació», assenyala el doctor Luis Martínez Martínez, cap de Servei de Microbiologia de l’Hospital Universitari Reina Sofía de Còrdova i ponent a LABCLIN 2025 sobre ‘Bacteris multiresistents i superbacteris. Nous reptes en Microbiologia’.
Un desafiament creixent
A Espanya, les xifres són igualment preocupants. El Pla Nacional davant la Resistència als Antibiòtics (PRAN), impulsat pel Ministeri de Sanitat i l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), estima que les infeccions per bacteris resistents causen més de 4.000 morts anuals al nostre país i generen un sobrecost sanitari superior als 150 milions d’euros.
Tot i que el consum d’antibiòtics en humans i animals s’ha reduït en els últims anys, els responsables del PRAN insisteixen que és necessari mantenir la vigilància activa, promoure un ús responsable i reforçar la recerca per evitar un retrocés.
Els especialistes reunits a LABCLIN 2025, més de 1.500 professionals del laboratori clínic, la microbiologia i la salut pública, coincideixen que la batalla davant els superbacteris s’ha de recolzar en tres pilars fonamentals: ús racional dels antibiòtics, evitant administrar-los innecessàriament o inadequadament; reforç dels sistemes de vigilància microbiològica, essencials per detectar noves resistències, i augment de la inversió en recerca, a fi de desenvolupar antibiòtics i teràpies alternatives eficaces.
