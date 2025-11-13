Un pas endavant en la salut masculina: nova tècnica per detectar problemes d’erecció i curvatures del penis a la Clínica Sant Josep
Un de cada dos homes de més de cinquanta anys té problemes d’erecció, però ningú no en parla. El Dr. Roger Matheu, de l’equip d’Urologia de la Clínica Sant Josep, explica en què consisteix aquesta prova
Redacció
Un de cada dos homes de més de cinquanta anys té problemes d’erecció, però ningú no en parla. Per ajudar a totes aquelles persones que ho pateixen, l’equip d’Urologia de la Clínica Sant Josep de Manresa ha incorporat una nova tècnica diagnòstica en l’àmbit de la salut masculina: l’ecografia Doppler dinàmica de penis. Es tracta d’una prova mínimament invasiva i d’alta precisió que permet obtenir informació clau sobre l’estat vascular i anatòmic del penis.
La seva incorporació és una novetat destacada per al centre, que reafirma el seu compromís amb la incorporació de tecnologia d’última generació per millorar la qualitat de vida dels pacients.
Què és l’ecografia Doppler dinàmica de penis?
Com explica l’uròleg Roger Matheu, l’ecografia doppler “consisteix a obtenir una ecografia abans i després d’injectar un fàrmac que permet una erecció. D’aquesta manera podem veure en quin estat cardiovascular s’hi troba el penis i així es pot diagnosticar, personalitzar i ajustar el tractament per a cada home”.
El que mostra l’ecografia serveix per valorar el flux sanguini perquè permet analitzar com circula la sang en estat flàccid i en erecció, així com identificar possibles alteracions en les estructures internes. Aquesta informació és essencial per diagnosticar dues patologies relativament freqüents en homes adults:
- La disfunció erèctil, que afecta una part important de la població masculina i pot tenir causes tant físiques com psicològiques.
- La malaltia de Peyronie, caracteritzada per una curvatura anòmala del penis adquirida durant l’erecció, que pot provocar dolor i dificultats en les relacions sexuals.
En què consisteix la prova?
El procediment és senzill i segur. Com detalla Matheu, primer “es fa una ecografia amb el penis en estat de flacciditat per obtenir una imatge de base. A continuació, s’injecta una petita dosi d’un fàrmac, que es fa sense dolor en estar feta amb una agulla d’insulina”. Aquest medicament provoca una erecció de manera controlada i supervisada, que permet repetir l’exploració ecogràfica i observar els canvis en temps real. La durada total és d’uns 45 minuts a 1 hora.
Tot i que es tracta d’una prova ambulatòria, es recomana que el pacient vingui acompanyat i no condueixi immediatament després. En alguns casos, és útil que la parella participi en la visita, ja que el resultat i el tractament posterior poden tenir implicacions en la vida sexual compartida. “Les causes de la disfunció erèctil poden ser tant físiques com psicològiques i, per tant, s’ha de tractar amb un maneig multidisciplinari, que implicaria psicòlegs experts en sexologia, cardiòlegs, endocrins, i altres professionals que ajuden a abordar el problema”, explica l’uròleg de la Clínica Sant Josep.
Qui se’n pot beneficiar?
Aquesta prova “es recomana quan no hi ha resposta d’altres tractaments genèrics, o existeix algún tipus de traumatisme atès que l’ecografia doppler dinàmica de penis aporta informació que va més enllà del diagnòstic inicial perquè avalua l’estat vascular i la morfologia del penis de manera detallada, ofereix dades pronòstiques i terapèutiques, que ajuden a decidir quina és la millor estratègia de tractament i facilita un abordatge personalitzat, adaptat a les necessitats i expectatives de cada pacient.
En el cas de la disfunció erèctil, la prova permet distingir si l’origen és vascular, per exemple, un flux sanguini insuficient, o si hi poden intervenir altres factors. En la malaltia de Peyronie, permet mesurar la curvatura i detectar alteracions associades que poden condicionar la tria del tractament.
Una aposta per la innovació a la Clínica Sant Josep
Amb la incorporació d’aquesta tècnica, la Clínica Sant Josep fa un pas endavant en l’atenció integral de la salut masculina i es converteix en un dels primers centres d’atenció mutual i privada de la Catalunya Central a oferir aquest servei. L’objectiu és posar a disposició dels pacients les eines més avançades per entendre millor les seves patologies i millorar la seva qualitat de vida.
Més informació:
Podeu concertar visita amb el servei d’Urologia de la Clínica Sant Josep:
Trucant al 93 874 42 98
A través de l’app Espai Pacient de la Clínica Sant Josep disponible per a IOS i Android
O al correu espaipacient.clinicasantjosep.cat.
- L'escolanet de Montserrat que triomfa en escenaris d'arreu del món: «A l'Escolania vaig aprendre uns valors que m'han acompanyat sempre»
- Premi a la recuperació comunitària d'oliveres abandonades al voltant de Manresa
- L’Escolania de Montserrat respon a les crítiques per cantar en castellà al disc de Rosalía: «En cap cas vam imaginar que seria motiu de polèmica»
- El celibat voluntari de Rosalía, una tendència creixent entre les dones: 'Lluito contra la solitud, però és un procés d’aprenentatge
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- Es col·loca la primera pedra de la nova seu de la Regió d'Emergències Centre, que serà el nou cervell dels Bombers
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar passar la ITV