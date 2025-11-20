Viure amb total llibertat i suport professional: La Fundació Sant Andreu Salut trenca motlles amb els habitatges amb serveis de Manresa i Navarcles
Amb més de 750 professionals, es tracta d’un model centrat en la persona, preservant el benestar integral, físic, emocional i social
Viure la vellesa amb plena autonomia, però amb totes les comoditats i la tranquil·litat de tenir el suport professional a prop. Aquesta és la filosofia que mou la Fundació Sant Andreu Salut, una entitat amb una llarga història d'acompanyament i cura, que ara destaca per oferir dues opcions residencials adaptades a les necessitats actuals: els Habitatges amb Serveis i la seva xarxa de Residències i Centres de Dia.
Habitatges amb serveis de Sant Andreu Salut
La Fundació Sant Andreu Salut ha creat els Habitatges amb Serveis a Manresa i Navarcles com una resposta pensada per a aquelles persones grans que volen mantenir el seu estil de vida amb total llibertat, però busquen un extra de seguretat, confort i acompanyament. Són pisos totalment privats, moderns i equipats, on els residents poden viure sense preocupacions, sabent que tenen un suport professional sempre a l'abast.
Un clar exemple d'aquesta nova etapa és la Magalí Ribalaiga, resident a Navarcles. Ella, que venia de viure en una masia, buscava una cosa molt concreta: sentir-se segura i no estar sola. Als Habitatges amb Serveis de Navarcles ha trobat un entorn tranquil, envoltat de natura, amb la comoditat de serveis com neteja, manteniment o consergeria. A més, la vida comunitària i les activitats com la gimnàstica o el ball li han donat la pau que necessitava. “Ja no m’he de preocupar per res, i això dona molta pau”, explica la Magalí.
A Manresa, la proposta es troba al cor de la ciutat, i en Ramon Torres n'és un dels residents. Ell va trobar de seguida el seu lloc en un pis lluminós, amb vistes a la plaça major. El Ramon valora especialment la ubicació, la resposta ràpida del servei de manteniment i la possibilitat de compartir activitats amb altres veïns, com tallers de memòria i jocs de taula. Per a ell, viure aquí és la millor manera de mantenir la seva autonomia amb la tranquil·litat de tenir suport sempre que sigui necessari. "El pis està molt bé: el primer dia que el vaig veure, ja me’l vaig quedar", assegura en Ramon.
Així, tant la Magalí com en Ramon i moltes altres persones troben en aquests habitatges un lloc on viure i seguir la seva rutina com sempre, però amb més facilitats, comoditats, seguretat i una rica vida compartida.
Un model d'atenció centrat en la persona
Més enllà dels Habitatges amb Serveis, la Fundació Sant Andreu Salut té una trajectòria de 765 anys acompanyant i cuidant les persones grans amb vocació, professionalitat i un profund respecte pels seus desitjos. Ofereixen molt més que simple atenció, la seva missió és oferir una manera de viure amb qualitat, dignitat i calidesa.
Aquesta dedicació es reflecteix en el seu model d'atenció, que està centrat en la persona. Els seus més de 750 professionals treballen per preservar l'autonomia i el benestar físic, emocional i social dels residents, tot plegat en un entorn confortable, obert i dinàmic.
Una xarxa sòlida de suport
Les Residències i Centres de Dia de la Fundació formen una xarxa sòlida que es distribueix a diferents localitats, com Manresa (amb la Residència Sant Andreu i la Mont Blanc), Navarcles, Callús i Castellgalí. Tots aquests centres són concebuts com a llars on tothom se sent benvingut, segur i valorat. Aquesta xarxa d'espais d'atenció es complementa amb l'Hospital Sant Andreu a Manresa i el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), fet que garanteix una atenció continuada i adaptada a cada etapa de la vida, fins i tot quan aquesta es torna més delicada.
Més información
Envia un correu a habitatgesmanresa@santandreusalut.cat o habitatgesnavarcles@santandreusalut.cat
Truca al 659 025 051 o 673 74 77 22
