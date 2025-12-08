L'exercici d'1 minut al dia que els entrenadors recomanen per reduir panxa
Fer aquest exercici durant només 60 segons al dia us permetrà aconseguir un abdomen més pla
Rosa Campos
Actualment, el temps sembla ser cada vegada més escàs, trobar mètodes ràpids i eficients per mantenir-nos en forma s'ha convertit en una necessitat i això ho sabem tots. Les exigències de la vida moderna, entre la feina, els compromisos familiars i les responsabilitats diàries deixen poc marge per a llargues sessions d'entrenament. Tot i això, investigacions recents i l'opinió d'especialistes en fitness indiquen que no és imprescindible passar hores al gimnàs per aconseguir resultats visibles, especialment quan es tracta de reduir el greix abdominal.
Hi ha un exercici sorprenentment breu que promet ser eficaç per disminuir el volum de la panxa, i el més interessant és que només requereix 1 minut al dia.
La planxa: l'exercici més complet en només un minut
La planxa, coneguda també com a "plank", s'ha convertit en la recomanació estrella de molts entrenadors per als quals desitgen enfortir el seu abdomen sense dedicar gaire temps. Aquest exercici isomètric, que consisteix a mantenir una postura fixa similar a la d'una flexió, és extremadament eficaç per treballar el core, que inclou no només els músculs abdominals, sinó també la part baixa de l'esquena i els músculs que envolten la pelvis.
Tot i que sembla senzill, mantenir la posició de "plank" durant un minut pot ser un desafiament, fins i tot per a aquells amb un nivell de condició física avançat. Aquest exercici no només treballa els músculs abdominals, sinó que també involucra els braços, espatlles, esquena i glutis, fent que sigui un entrenament complet en molt poc temps. La clau està en la correcta execució: mantenir el cos alineat, amb els abdominals contrets i evitant que el maluc caigui o s'elevi massa.
Com funciona la planxa per reduir la panxa?
El "plank" és particularment eficaç per perdre greix abdominal a causa del seu enfocament a l'enfortiment del core. A diferència dels abdominals tradicionals, que poden posar tensió al coll i l'esquena si no es fan correctament, el "plank" enforteix els músculs profunds de l'abdomen sense risc de lesions. Aquests músculs són els responsables de mantenir la postura i protegir la columna vertebral.
A més, en ser un exercici isomètric, la planxa augmenta la resistència muscular, fet que contribueix a una major crema de calories fins i tot en repòs. Tot i que 1 minut pugui semblar poc temps, la intensitat de l'exercici fa que sigui suficient per activar el metabolisme i estimular la pèrdua de greix, especialment quan es combina amb una dieta equilibrada i altres hàbits saludables.
Diversos estudis han demostrat que els exercicis d'alta intensitat en períodes curts poden ser tan efectius com els entrenaments més llargs per a la pèrdua de pes i la millora de la salut cardiovascular. Un minut de planxa, realitzat correctament, pot equivaldre a uns quants minuts d'altres exercicis abdominals, ja que activa múltiples grups musculars simultàniament.
La simplicitat de la planxa també contribueix a la seva eficàcia. Com que no es requereix equip especial i poder realitzar-se a qualsevol lloc, elimina les excuses comunes per no exercitar-se. A més, a causa de la seva naturalesa isomètrica, el risc de lesions és baix en comparació amb exercicis dinàmics que involucren moviments repetitius, cosa que el fa adequat per a persones de totes les edats i nivells de condició física.
La importància de la consistència
Com amb qualsevol règim d'exercici, la consistència és clau. Realitzar un "plank" d'1 minut al dia pot no semblar gaire, però l'acumulació d'aquests esforços diaris pot portar a resultats significatius amb el temps. És important recordar que la pèrdua de greix, especialment a l'àrea abdominal, no passarà de la nit al dia. Tot i això, el compromís diari amb aquest exercici pot portar a una millora visible en la força del core i una reducció en la circumferència de la cintura.
Per maximitzar els resultats, és recomanable combinar el "plank" amb altres hàbits saludables, com una dieta equilibrada, una hidratació adequada i suficient descans. La pèrdua de greix abdominal també està estretament relacionada amb el maneig de l'estrès, ja que els nivells alts de cortisol (l'hormona de l'estrès) poden contribuir a l'emmagatzematge de greix a l'abdomen.
Variacions de la planxa
Encara que la planxa clàssica és extremadament efectiva, incorporar variacions pot ajudar a mantenir l'interès i continuar desafiant els músculs. Algunes variacions inclouen el "plank" lateral, on es treballa un dels costats del cos alhora; el "plank" amb aixecament de cama, que afegeix un desafiament addicional al balanç; i el "plank" dinàmic, on s'alternen moviments com portar el genoll al pit o fer petits salts amb els peus.
