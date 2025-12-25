Remeis casolans per alleujar l'acidesa d'estómac
Qui no coneix a algun amic, conegut o familiar que pateix d'acidesa d'estómac? Fins i tot, potser, som nosaltres mateixos els que l'estem patint. Segons la Fundació Espanyola de l'Aparell Digestiu (FED) el 30% dels espanyols en pateixen almenys un cop per setmana. Aquest problema digestiu és molt freqüent. Si vols posar-hi remei, et duem un seguit de remeis casolans per alleugerar-lo.
Tot i això, encara que moltes persones pateixen aquestes molèsties de forma recurrent, no s'ha de subestimar, ja que s'ha de considerar un símptoma de la Malaltia per Reflux Gastroesofàgic (ERGE). De fet, cal consultar un metge especialista en aparell digestiu quan l'acidesa és recurrent.
La majoria dels pacients amb reflux gastroesofàgic pateixen símptomes lleus de forma reiterada, no consulten el metge, sinó que s'automediquen o la pateixen silenciosament.
Per això, el doctor Manuel Rodríguez-Téllez, expert de FEAD, ens explica que “la majoria dels pacients amb reflux gastroesofàgic pateixen símptomes lleus de forma reiterada, no consulten el metge, sinó que s'automediquen o la pateixen de manera silenciosa”.
Per això ens trobem davant d'una malaltia iceberg: amb un alt grau d'infradiagnòstic.
"Si la freqüència de l'acidesa és més gran a dues vegades per setmana, cal consultar l'especialista, que serà qui faci el diagnòstic i prescrigui el tractament adequat al pacient", subratlla el doctor Rodríguez-Téllez.
No s'ha de subestimar l'acidesa d'estómac
Cal diferenciar entre l'acidesa d'estómac, que és una molèstia digestiva, amb la malaltia per reflux gastroesofàgic (ERGE), que és una patologia que té un impacte negatiu sobre la qualitat del pacient.
Si la freqüència de l'acidesa és més gran de dues vegades per setmana, cal consultar l'especialista
A més, produeix un risc més gran de patir esòfag de Barrett. Segons algunes estimacions, a Espanya tenen esòfag de Barrett unes 2.500.000 persones, encara que amb prou feines unes 40.000 estan diagnosticades.
Per al diagnòstic és imprescindible fer una gastroscòpia, per poder veure l'interior de l'esòfag i de l'estómac a través d'una cambra.
Durant aquesta prova, l'especialista també pot prendre mostres de la zona per fer una biòpsia, que serà la prova definitiva de la presència de la malaltia.
Com combatre l'acidesa d'estómac
Els especialistes de FEAD indiquen que l'acidesa d'estómac, o també anomenat pirosi, “és una molesta sensació de cremor que prové de l'estómac i puja per l'esòfag fins a arribar a la gola. Es produeix per una relaxació de l'esfínter que separa l'esòfag de l'estómac”.
En algun moment de les nostres vides, tots hem patit un episodi de cremor d'estómac, que pot ser degut a un menjar copiós o ràpid.
Tot i això, cal estar vigilant quan aquestes molèsties digestives són massa freqüents, encara que també cal tenir en compte que l'estrès o els hàbits tòxics com el tabac o l'alcohol són factors de risc per patir aquest símptoma.
"La millor solució farmacològica contra l'acidesa són els antiàcids que actuen i l'alleugen ràpidament", subratllen els especialistes de la Fundació Espanyola de l'Aparell Digestiu.
Les persones que pateixen cremor d'estómac han de fer una sèrie de canvis en el seu estil de vida, com ara:
- Fer cinc àpats al dia i, sobretot, no saciar-se en cadascun.
- Evitar aliments que augmenten la pressió a l'abdomen com la xocolata, els cítrics, el cafè o la menta.
- Evitar la ingesta d'excés de greixos, alcohol i begudes gasoses.
- No fumeu.
- Fer exercici físic sovint per evitar l'excés de pes. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana fer activitats físiques moderades de 150 a 300 minuts a la setmana, i intenses de 75 a 150 minuts. I exercicis d'enfortiment muscular com a mínim dues vegades a la setmana.
Però, el doctor Manuel Rodríguez-Téllez també recomana “elevar el capçal del llit uns 45°, dormir sobre el costat esquerre o no ficar-se al llit fins dues hores després del sopar”.
