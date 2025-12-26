La fruita més antiga del món t'ajuda a combatre la inflor: rica en fibra, minerals i vitamines
Era cultivat per les primeres civilitzacions com una valuosa joia de la natura
R. S.
Des del principi dels temps, hi ha una fruita que ha acompanyat les primeres civilitzacions fins als nostres dies. Era cultivada amb cura, com si fos una joia de la natura, per les aportacions nutritives i els seus beneficis per a la salut.
Aquesta fruita era coneguda científicament com a Ficus carica i nosaltres en diem figa. Aquest fruit de la figuera estava exquisidament valorat pel seu sabor i tot allò que aportava al cos humà.
La figa, una font d'alimentació mil·lenària
Des de l'antiguitat, la figa ha estat reconeguda pel seu valor nutricional. Figures històriques com Plató ho consideraven la "fruita dels filòsofs", i el metge Claudio Galeno ho recomanava com a aliment bàsic per a atletes grecs.
Amb el seu alt contingut de fibra, vitamines (C i K) i minerals essencials com calci, ferro i potassi, la figa s'ha mantingut com un pilar a la dieta humana al llarg dels segles.
La figa, un aliat per a la salut
A més del seu deliciós sabor, la figa ofereix una sèrie de beneficis per a la salut. La seva abundant fibra promou una digestió saludable i preveu el restrenyiment, mentre que els seus antioxidants combaten el dany cel·lular i redueixen el risc de patir malalties greus.
Aquesta fruita versàtil es pot consumir de diverses maneres, ja sigui fresca, seca, en almívar o en conserva, i la seva incorporació a una varietat de receptes dolces i salades permet gaudir dels seus beneficis en tota mena de plats, des d'amanides i postres fins a plats principals.
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Un vessament de 5.000 litres de gasoil al riu Llobregat afecta 12 municipis del Berguedà i el Bages
- Professora de ioga de Manresa: 'Molts s'apunten pel mal d'esquena, però acaben venint a classe perquè s'hi troben bé
- Nadal amb neu a Catalunya: la nevada deixa gruixos importants al Solsonès i la Cerdanya i també emblanquina l'altiplà de la Segarra i el prelitoral de Tarragona
- Catalunya viurà la festa de Nadal més turbulenta des del 2008, amb nevades i pluges abundants: On pot nevar a les comarques centrals?
- Operatiu Nevada: com Puigcerdà manté la normalitat sota el temporal
- Maria Lluïsa Goset, de 99 anys, va canviar Barcelona per la Cerdanya pel fill: 'Internet està bé, però ha fet malbé la joventut