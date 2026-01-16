Carlos Ríos, nutricionista, opina sobre els tipus d’oli: "Aquests són els millors sense discussió"
L’expert en nutrició desaconsella l’ús d’olis refinats de palma, gira-sol i soja en considerar-los poc estables i processats
Ricardo Castelló
L’oli és un dels productes més essencials en la dieta mediterrània. No només compleix funcions pràctiques a l’hora de cuinar, sinó que també influeix de manera significativa en el sabor i la qualitat dels altres aliments, realçant els seus aromes i textures. No obstant això, no tots els olis tenen les mateixes propietats. Per aquesta raó, Carlos Ríos, nutricionista, ha explicat en un vídeo a Instagram quins són els millors olis per cuinar.
El nutricionista explica que l’oli refinat de palma és la pitjor opció de totes: "Ultraestable i baratíssim. Molt processat. El més insà de tots". La segona pitjor opció d’oli és el refinat de gira-sol, encara que destaca que és "barat", però "inestable i fàcil d’oxidar". Té clar que és una opció que molts utilitzen "pel seu preu, no per salut". Tampoc recomana l’oli refinat de soja: "Molt ric en omega-6, fàcilment oxidable i molt processat. Desplaça greixos de qualitat".
La quarta opció menys saludable és l’oli de colza, ja que "sobre el paper sembla acceptable, en la pràctica sol ser molt refinat i pobre en nutrients". Sobre l’oli de mantega ghee, exposa que "aguanta bé la calor i té bon sabor, però és ric en saturades. Millor puntual".
Una bona alternativa és l’oli de coco, ja que és molt "estable, però alt en saturades. Pot tenir el seu lloc, no com a greix diari". Poca gent el coneix, però l’oli d’alvocat és "una bona opció per cuinar a altes temperatures. Correcte, però sense l’extra antioxidant de l’oliva".
Pel que fa a l’oli d’oliva, el nutricionista explica que "és molt millor que la majoria d’olis vegetals. Menys antioxidants que l’AOVE (Oli d’Oliva Verge Extra), per la qual cosa no té sentit utilitzar-lo". No té dubtes que els dos millors olis per cuinar són l’AOVE i l’AOVE alt en polifenols: "Són els millors sense discussió. Ric en antioxidants i compostos antiinflamatoris".
- Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge: «Explotarà una bomba a les 9.30»
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 'matchs' i un èxit d'assistència
- Un mosso d'esquadra salva un nen de morir ennuegat en un restaurant a Solsona
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Catorze províncies en alerta per fred, nevades i fort onatge, segons l'AEMET
- Intenta pujar a un avió a Tenerife amb la seva dona morta en cadira de rodes