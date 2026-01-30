Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’OCU ho confirma: només aquestes dues pizzes de supermercat aproven com a opció acceptable

Es recomana consumir-les només ocasionalment i acompanyades d’alguna verdura o amanida

Una pizza en una imatge d'arxiu

Cristina Sebastián

Manresa

Encara que no és un sopar saludable, les pizzes precuinades solen ser l’opció preferida de moltes persones quan no tenen ganes de cuinar. L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha comparat una sèrie de pizzes de diferents marques i sabors per conèixer quines són les que tenen una millor composició.

Escala Saludable OCU

Per poder realitzar l’estudi, l’OCU ha comparat 62 pizzes: 26 de pernil i formatge, 20 de formatge, 13 barbacoa i 3 vegetarianes. L’informe inclou un total de 17 marques diferents, de les quals 10 són marques blanques.

Per valorar si són saludables, han utilitzat l’Escala Saludable OCU, un sistema de puntuació de 0 a 100, que té en compte nutrients crítics, fibra, additius i el grau de processament de cada producte.

Segons els punts que obté cada aliment, es classifiquen en cinc categories:

  • Molt bona elecció (verd fosc): de 80 a 100 punts.
  • Bona elecció (verd clar): de 60 a 79 punts.
  • Elecció acceptable (groc): de 40 a 59 punts.
  • Mala elecció (taronja): de 20 a 39 punts.
  • Molt mala elecció (vermell): de 0 a 19 punts.

Aquesta escala va un pas més enllà que el Nutriscore, el sistema d’etiquetatge frontal que funciona com un semàfor amb 5 lletres i colors, ja que aquest no té en compte els additius ni el grau de processament.

Les dues millors pizzes

Després d’analitzar les 62 pizzes, l’estudi va determinar que només dues es consideraven una elecció acceptable. La pizza més saludable segons l’OCU és la de pernil i formatge de la marca Eroski, que a l’Escala Saludable ha obtingut una puntuació de 44 sobre 100. Just darrere, en segon lloc, es troba la pizza Prosciutto de Hacendado (Mercadona) amb un 41 sobre 100.

El formatge és l’ingredient de les pizzes que conté més greixos saturats i, juntament amb l’excés de sal i les farines de baixa qualitat, és el principal responsable de la baixa puntuació de gairebé tots els tipus de pizza a l’Escala Saludable OCU.

Recomanacions de l’OCU

L’OCU recomana consumir pizzes precuinades només en ocasions especials i, a més, adverteix que no s’hauria de prendre com un plat únic: l’ideal seria menjar només un parell de trossos i acompanyar-los d’alguna amanida o verdura. Finalment, recorda que l’opció més saludable segueix sent gaudir d’una pizza de restaurant o preparar-la a casa amb ingredients de qualitat.

