L’«efecte rebot», la gran preocupació dels metges en el tractament de l’obesitat

L’abandonament de fàrmacs i/o dietes pot causar efectes molt nocius

PEAKSTOCK / PEAKSTOCK / Europa Press

Cristian Miguel Villa

Combatre l’obesitat no és senzill i, per a moltes persones, suposa una carrera plena d’obstacles en què cal lluitar contra moltes barreres mentals. I el problema més gran és que, una vegada assolit l’objectiu, els metges tenen ara una nova preocupació: l’«efecte rebot».

La gran preocupació dels metges sobre l’obesitat

Experts en medicina han mostrat preocupació en temps recents pel fet que moltes persones abandonen tractaments farmacològics o dietes, cosa que acaba tenint un impacte notable en la salut de la persona en qüestió.

Medicaments com els anàlegs del GLP-1 s’han popularitzat considerablement en els últims anys com a eines per facilitar la pèrdua de pes. Però les dades que es tenen sobre les conseqüències de deixar d’utilitzar-los no són positives.

Segons múltiples estudis, interrompre l’ús d’aquests fàrmacs provoca que els usuaris recuperen ràpidament la massa perduda, deixant-la en nivells molt semblants als d’abans d’iniciar el tractament. I això, lògicament, en limita molt l’ús a llarg termini.

Però no és només qüestió que els fàrmacs en siguen els culpables. També hi ha dades que indiquen que ocorre exactament el mateix amb dietes estrictes que forcen una pèrdua de pes ràpida. A més d’«efecte rebot», tot això també es coneix com a «efecte io-io».

És per això que metges especialitzats suggereixen que és crucial estudiar en profunditat la naturalesa d’aquests casos; l’anàlisi de factors biològics, metabòlics i conductuals sembla ser el camí a seguir per tal d’aconseguir una resposta que ajude totes aquelles persones que ho necessiten.

L’objectiu final? Ser capaços de dissenyar estratègies sostenibles de tractament que combinen tant l’ús de fàrmacs com els canvis en l’estil de vida. La idea és, lògicament, aconseguir que les pèrdues de pes es mantinguen en el temps.

Què et sembla aquesta preocupació sobre l’obesitat? Has afrontat tu una pèrdua de pes considerable en temps recents? Si és així, has aconseguit mantindre el teu nou pes o has patit aquest «efecte rebot» tan comentat?

TEMES

