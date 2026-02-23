La influencer Violeta Magriñán demana disculpes després de burlar-se del Ramadà: «No tinc res en contra dels musulmans»
Les crítiques no han trigat a arribar després d’una publicació desafortunada, i la influencer ha estat assenyalada i insultada a les xarxes socials
Regió7
Una publicació molt desafortunada li ha sortit molt cara a la coneguda influencer Violeta Magriñán, que s’ha vist obligada a demanar disculpes després de rebre amenaces de mort i una allau de ressenyes negatives al seu negoci.
La creadora de contingut ha protagonitzat una important polèmica després de publicar una foto d’un plat de pernil i unes cerveses acompanyada del text «Feliç Ramadà» en un moment en què els musulmans duen a terme aquest dejuni diari des de l’alba fins a la posta de sol, abstenint-se de menjar i beure durant aquestes hores per motius religiosos.
«Respecto totes les religions»
Les crítiques no han trigat a arribar, i la influencer ha estat assenyalada i insultada per una publicació desencertada. «No tinc res en contra dels musulmans ni de la seva religió; la veritat és que no tinc res en contra de cap religió i, per descomptat, les respecto totes», ha escrit a les xarxes socials.
«Demano disculpes si algú s’ha sentit ofès per culpa meva; us asseguro que no era aquesta la meva intenció», ha remarcat. Tot i això, també ha reivindicat que «insultar i denigrar algú tot demanant respecte és, si més no, incongruent». I ha assegurat que ha demanat disculpes a qui «m’ha escrit demanant respecte des del respecte».
Amenaces de mort
Violeta Magriñán ha denunciat públicament que ha rebut comentaris com «ha de morir la teva filla» o «vigila amb les teves filles». En un nou comunicat, ha retret que «acarnissar-se amb mi no és suficient, també ho han de fer amb les meves filles, la meva família i el meu negoci».
«Les disculpes públiques no serveixen de res, perquè qui vol odiar per damunt de tot ho farà digui el que digui i faci el que faci», ha afirmat. «Estic veient l’allau de males ressenyes cap a la meva empresa i les amenaces d’anar a destrossar els locals; per descomptat, ja ho he posat en coneixement de la policia local de les zones on es troben», ha conclòs.
