Retirat aquest complement alimentari per contenir un medicament contra la disfunció erèctil
El consum d’aquest producte pot comportar riscos importants per a la salut, especialment en persones amb patologies cardíaques
Goundo Sakho
L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) ha alertat del cessament de la comercialització d’un producte presentat com a complement alimentari. Segons el Grup de Consum de la Unitat Judicial de Delinqüència Especialitzada i Violenta de la Comissaria General de Policia Judicial, conté una substància que li confereix principis actius (farmacèutics) no declarats a l’etiquetatge.
Un medicament no identificat
A través de les anàlisis dutes a terme pel Laboratori Oficial de Control d’Aliments, s’ha detectat la presència de substàncies pertanyents a la família dels inhibidors de la fosfodiesterasa; més concretament, el sildenafíl, també conegut popularment com a viagra. El producte conté una quantitat suficient de sildenafíl que li confereix la condició de medicament.
Aquest fàrmac està indicat per restaurar la disfunció erèctil en homes mitjançant l’augment del flux sanguini del penis per inhibició selectiva de l’enzim PDE-5, tot i que també s’utilitza per tractar la hipertensió arterial pulmonar. Per a això, un metge ha de determinar prèviament si la causa del problema és física o psicològica.
Així doncs, les autoritats sanitàries han ordenat la retirada immediata del suplement Bichota, que conté aquest compost i es comercialitza de manera fraudulenta com un complement natural, energètic i potenciador sexual.
Els riscos del seu consum
El principal risc del consum d’aquest producte rau en el seu impacte cardiovascular, ja que pot causar una baixada dràstica de la pressió arterial si es combina amb altres fàrmacs. A més, el seu consum sense control pot derivar en palpitacions i arítmies, cefalees i marejos i, fins i tot, risc d’infart en persones amb patologies no diagnosticades.
Tal com exposa l’Aemps, els inhibidors de la PDE-5 estan contraindicats en pacients amb infart agut de miocardi, angina inestable, angina d’esforç, insuficiència cardíaca, arítmies incontrolades, hipotensió (tensió arterial inferior a 90/50 mmHg), hipertensió arterial no controlada, antecedents d’accident isquèmic cerebral (ictus isquèmic), així com en pacients amb insuficiència hepàtica greu i persones amb antecedents de neuropatia òptica isquèmica anterior no arterítica o amb trastorns hereditaris degeneratius de la retina, com la retinitis pigmentària.
Davant d’aquesta situació, es recomana a qualsevol persona que hagi adquirit el producte Bichota que n’interrompi el consum i, a aquelles que presentin símptomes anòmals després de la seva ingesta, que acudeixin immediatament al centre de salut i ho comuniquin als serveis mèdics.