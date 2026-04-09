El barri on vius podria fer-te envellir més ràpid

Un estudi vincula l’escassetat de recursos socials i econòmics de l’entorn amb senyals moleculars d’envelliment cel·lular en adults nord-americans

La privació social i econòmica del barri es relaciona amb biomarcadors d’envelliment cel·lular. Crèdit: Unsplash/CC0 Public Domain

Pablo Javier Piacente / T21

Una nova investigació suggereix que les persones que viuen en barris amb menys oportunitats socials i econòmiques, com ara feina i habitatge estables, tenen més probabilitats de presentar una major abundància d’ARN CDKN2A, una mesura de l’envelliment cel·lular.

El codi postal importa més en la nostra salut i qualitat de vida del que solem pensar: un estudi publicat a la revista Social Science & Medicine conclou que viure en barris amb menys oportunitats laborals, menys estabilitat residencial i menys recursos socials s’associa amb una major expressió d’ARN CDKN2A, un marcador de senescència cel·lular relacionat amb l’envelliment biològic.

La investigació, liderada per científics de la Universitat de Nova York, als Estats Units, mostra que viure en un barri desafavorit no només pot limitar l’accés a la feina, l’habitatge o les escoles: també podria deixar empremtes dins del cos. Segons una nota de premsa, els investigadors van trobar una associació entre les condicions del barri i marcadors d’envelliment cel·lular en una mostra nacional d’adults nord-americans.

Indicadors concrets de senescència cel·lular

El treball va analitzar dades de 1.215 participants, adults de mitjana edat i gent gran, i va examinar mostres de sang per mesurar quatre marcadors transcriptòmics de senescència cel·lular. Per estimar l’“oportunitat” del barri, els autors van utilitzar una eina que integra 44 indicadors locals repartits en tres àmbits: educació, salut i entorn, juntament amb recursos socials i econòmics de les famílies.

El resultat va indicar que les persones que vivien en barris amb menys oportunitats socioeconòmiques mostraven nivells notablement més alts d’ARN CDKN2A, fins i tot després d’ajustar les variables per altres factors socials, econòmics, de salut i d’estil de vida.

Al mateix temps, l’associació era més intensa quan s’analitzaven els recursos socials i econòmics de l’entorn, com ara feina, ingressos, propietat de l’habitatge o estabilitat residencial. En altres paraules, el “pes” del barri semblava provenir en major mesura de les condicions socials que organitzen la vida quotidiana.

Estrès a llarg termini i envelliment

Els especialistes interpreten aquest vincle com una possible empremta de l’estrès crònic. “Els factors d’estrès relacionats amb els ingressos, la feina i l’habitatge no són ocasionals, sinó condicions persistents”, va explicar en el comunicat Adolfo Cuevas, un dels autors de l’estudi.

Cuevas va destacar que la privació econòmica i la mobilitat limitada podrien estar impulsant l’envelliment cel·lular. La troballa seria una nova demostració de com les condicions estructurals poden quedar “biològicament incorporades” amb el pas del temps.

Aquest resultat reforça una idea cada cop més acceptada en salut pública: la longevitat no depèn només de decisions individuals, sinó també de l’entorn on es viu. Parcs, aire net, feina, habitatge assequible i escoles de qualitat no són només comoditats urbanes: poden actuar com a factors que protegeixen o erosionen la salut a llarg termini.

