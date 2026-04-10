Francis Holway, expert en nutrició, desmenteix que el cafè serveixi per perdre greix: “Metabòlicament insignificant”
El nutricionista explica també els múltiples beneficis del cafè, com la disminució del deteriorament cognitiu i la probabilitat de malalties mentals en la tercera edat
Oriol García Dot
El consum de cafè és una de les activitats que més fem els humans en el nostre dia a dia. Segons l’Associació Espanyola del Cafè, el consum estimat al mercat nacional espanyol va superar les 207.000 tones. Això es tradueix en un consum estimat per càpita de 4,22 kg per persona.
En el pòdcast Tengo un plan, l’expert en nutrició i exercici Francis Holway ha explicat per què alguns nutricionistes asseguren que el cafè pot ajudar-nos a perdre greix. També explica algunes qualitats per les quals es considera beneficiós beure’n.
Beneficis del cafè
El nutricionista, tot i reconèixer que el “cafè és bo”, assegura que “sempre el conjunt de l’evidència científica ha inclinat la balança molt a favor que la xantina, sobretot la del cafè, és bona per al cervell: disminueix el deteriorament cognitiu, la probabilitat de malalties mentals en la tercera edat, millora la tensió i la sensació de fatiga en esportistes. És positiu”.
“La xantina és un compost orgànic d’origen natural que pertany al grup de les purines, estructures essencials en molts processos biològics. La xantina i els seus derivats, com la cafeïna, la teofil·lina i la teobromina, tenen una àmplia gamma d’efectes biològics, des de l’estimulació del sistema nerviós central fins a l’impacte en el metabolisme energètic i la funció cardiovascular”, segons explica la Clínica Universitat de Navarra.
“Per descomptat, hi ha excessos. Més enllà de 3 o 4 mil·ligrams al dia de cafeïna és un excés”, assegura Holway. Tot i així, admet que “hi ha variants, ja que s’ha trobat que el 30% de les persones tenen un enzim que destrueix la cafeïna en sang i que, per tant, la cafeïna no els fa efecte. És el cas de la gent que es pot prendre un cafè a les 11 de la nit i al cap de mitja hora està dormint”, aclareix.
Relació d’efecte-magnitud
L’expert assegura que el cafè augmenta l’oxidació de greixos, és a dir, que et podria ajudar a la pèrdua de greix. Holway afirma que tot es basa en una relació d’efecte i magnitud. L’efecte de pèrdua de greix només es dona quan la magnitud és de diversos mil·ligrams al dia. Per tant, realment no hi ha un efecte visible de pèrdua de greix, ja que es necessitaria una quantitat massa elevada de cafè al dia.
Segons l’expert, molts nutricionistes asseguren que el cafè ajuda a perdre greix quan en realitat exageren la situació: “El cafè o l’aranja en dejú ajuden a cremar més greix. El mate crema més greix, concretament un 24% més de calories quan fem exercici. Tot això és veritat, són els efectes, però, quina és la magnitud?”
Holway respon que la magnitud és “insignificant, és clínicament i metabòlicament insignificant. Només et diran l’efecte per exagerar-ho tot, però la gent vol aquestes exageracions, vol aquestes opcions”.
