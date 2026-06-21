Dia Internacional del Ioga: propostes per cuidar cos i ment
Descobreix espais especialitzats en ioga, meditació i benestar per trobar la pràctica que millor s’adapta a les teves necessitats
Cada 21 de juny, coincidint amb el solstici d’estiu, se celebra el Dia Internacional del Ioga, una jornada dedicada a una disciplina mil·lenària que ha transcendit fronteres i cultures per convertir-se en una eina de benestar físic, mental i emocional. En un context marcat pel ritme accelerat de la vida quotidiana, el ioga continua guanyant adeptes gràcies a la seva capacitat per afavorir l’equilibri, la concentració i la salut integral. Amb motiu d’aquesta commemoració, presentem dues iniciatives que destaquen per la qualitat de la seva oferta.
YogaOne Manresa
YogaOne Manresa s’ha consolidat com una de les referències del ioga a la capital del Bages gràcies a una proposta que combina varietat de pràctiques, un entorn acollidor i una clara aposta pel benestar integral. Situat al carrer de Guifré el Pelós, 54, el centre destaca per la seva ubicació accessible i per unes instal·lacions modernes, cuidades i plenes de llum natural.
L’estudi compta amb una àmplia sala principal concebuda per afavorir la calma, la concentració i la connexió personal. En aquest entorn harmoniós, els practicants poden gaudir d’una oferta diversa de disciplines adaptades a diferents nivells i necessitats. La programació inclou estils com Mysore, Intro Ashtanga, Flow Yoga, Hatha Vinyasa, Yin Yoga, Yin Flow, Ioga Restauratiu, Ioga Integral i Yoga Barre, amb horaris distribuïts al llarg del dia per facilitar la conciliació amb la rutina quotidiana. El centre ofereix una promoció de 54,95€/mes amb classes il·limitades de dilluns a diumenge.
Per a aquells que busquen incorporar el ioga al seu dia a dia en un espai inspirador, YogaOne Manresa ofereix una proposta completa que combina professionalitat, diversitat i calidesa humana. Per conèixer el centre pots visitar la seva pàgina web o seguir-los al seu perfil d’Instagram.
Iogaina
Iogaina és un projecte impulsat per Laura Prats, professora de ioga i mestra d’educació infantil, que treballa per apropar aquesta disciplina a infants, famílies, centres educatius i entitats del Berguedà. La proposta posa el focus en el desenvolupament emocional, la consciència corporal i la connexió familiar, adaptant la pràctica del ioga a les necessitats dels més petits.
Les sessions infantils s’allunyen del format tradicional per a adults i incorporen recursos com el joc, els contes, la música, les cançons i les activitats creatives per introduir aspectes com la respiració, la relaxació i l’atenció plena. A més de les activitats extraescolars i els tallers familiars, Iogaina desenvolupa programes per a escoles, formacions per a docents i iniciatives comunitàries en col·laboració amb ajuntaments i entitats.
Entre les propostes destacades hi ha les sessions familiars participatives i inclusives, així com el Casalet de Ioga, una activitat d’estiu que combina ioga, joc i creativitat per a infants, que es farà els dies 25 i 26 de juny a Bagà. Trobareu més informació i recursos al perfil d'Instagram i al blog de Iogaina: https://iogaina.com/recursos/
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