Què passa realment en la teva pell si utilitzes la Nivea de llauna blava?: Els experts de l'OCU avaluen la seva capacitat hidratant
L'estudi avalua la seva fórmula clàssica per a la cura diària, no només com a producte icònic sinó també efectiu
L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha elaborat una anàlisi exhaustiva de la famosa crema de llauna blava, Nivea, un producte que ha resistit el pas dels anys i s’ha consolidat com un clàssic en el cuidat de la pell, reconeguda per la seva fórmula ultra hidratant. Els científics han posat a prova el poder humectant d’aquesta crema, considerada per molts un bàsic indispensable. Malgrat la seva popularitat, l’estudi vol determinar si la seva eficàcia continua responent a les exigències dels consumidors actuals, que busquen productes no només icònics sinó també realment efectius.
Anàlisi de Nivea per part de l’OCU
L'informe elaborat de l'OCU ha estat publicat amb el suport d’especialistes en dermatologia, que analitzant aquest producte tan emblemàtic busquen avaluar la seva eficiència i qualitat real, més enllà del prestigi de la marca. Segons detalla l’organització, l’anàlisi va consistir a estudiar prèviament l’estat de la pell d’un grup de voluntaris abans d’aplicar el producte.
Posteriorment, es va demanar als participants que s'apliquessin la crema dues vegades al dia durant dues setmanes consecutives, només en un dels avantbraços. En finalitzar aquest període, es va tornar a mesurar la hidratació de la pell, comparant la zona tractada (on s'havia aplicat la crema) amb la no tractada, per determinar objectivament l’efecte hidratant de la crema.
Després de dues setmanes de proves, l’OCU va concloure que la crema Nivea ofereix "una bona hidratació". Diversos voluntaris van destacar com a captivant la seva fragància emblemàtica, que sovint els evocava records d’infantesa. Tot i l’acord general sobre la seva eficàcia hidratant, alguns dels voluntaris van comentar que deixava una sensació greixosa a la pell, mentre que altres van experimentar una percepció completament diferent. La textura es va descriure generalment com a espessa i una mica difícil d’estendre.
En general, la crema "ha demostrat la seva capacitat hidratant", per la qual cosa ha estat valorada com a bona, amb 4 estrelles. A continuació, alguns detalls:
- L’olor agrada tant en obrir la llauna com un cop aplicada, és molt agradable. És una olor característica, que per a moltes usuàries evoca clarament la Nivea de sempre o records d’infantesa.
- Pel que fa a la textura, en general es considera espessa i densa, i costa una mica d’estendre.
- Sobre la sensació greixosa, hi ha opinions dividides: a moltes usuàries els deixa sensació greixosa i la veuen més adequada per a pells seques; altres no ho consideren així.
- Finalment, quant a la seva funció hidratant, les usuàries noten la pell hidratada i suau.
Història de Nivea
Segons la informació publicada a la pàgina web oficial de la marca, Nivea es va fundar l’any 1911, a Hamburg, Alemanya. L'inici de la marca va tenir lloc amb el químic Isaac Lifschütz, l'encarregat de desenvolupar l’emulsionant Eucerit, una substància capaç de crear una barreja estable d’aigua i oli. Juntament amb altres especialistes en l'àrea, van aconseguir establir la base de la fórmula original l'anomenada "mare de les cremes", Nivea.
Amb el temps, s’hi van anar afegint altres ingredients com talc, sabó i llet capil·lar, donant lloc a una composició exclusiva que ha esdevingut part de la rutina de cura personal de milions de persones arreu del món. Junts van aconseguir crear la primera crema hidratant estable de la història.
Gràcies a aquesta innovació i a la seva gran acceptació, la marca es va expandir internacionalment. Avui en dia, Nivea Creme es comercialitza en més de 200 països, i aproximadament el 42 % de les seves vendes es realitzen fora d’Alemanya, el país on es va concebre i llançar per primera vegada.
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