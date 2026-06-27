El secret de Harvard per mantenir la ment àgil: Nabius, el superaliment que protegeix el cervell i millora la memòria
Un estudi a la universitat nord-americana explica els beneficis d'aquest aliment que pertany a la família dels fruits vermells
Hi ha desenes d'aliments beneficiosos per a la nostra salut. Però a l'hora de nodrir-nos, no es tracta de crear una dieta agafant una mica d'aquí i d'allà sense saber ben bé què fem ni el perquè. Cert, hi ha propietats concretes d'alguns superaliments que ens poden ajudar a prevenir i millorar malalties, i és important conèixer-los. Avui us parlem d'una fruita que, segons ha descobert un estudi de la Universitat de Harvard, realitzat per l'especialista en nutrició Uma Naidoo, pot ajudar a millorar la memòria.
Es tracta dels nabius, fruita que pertany a la família dels fruits vermells i que tot i la seva mida petita, s'han demostrat que té múltiples beneficis i el paper clau que pot jugar a l'hora de mantenir una memòria saludable. Aquesta fruita minúscula, però poderosa, està catalogada coma "superaliment" gràcies al seu alt valor nutricional i la seva gran concentració de vitamines i minerals. Són especialment rics en antioxidants com els antocians, que els donen el seu característic color i ajuden a combatre l'envelliment cel·lular.
En el seu estudi, el nutricionista Uma Naidoo explica que consumir nabius "pot contribuir a una disminució significativa en el risc de desenvolupar problemes neurològics, alhora que ajuda a millorar la salut mental, perquè ajuda a augmentar la capacitat de concentració".
Afegir aquest producte a la nostra dieta diària, pot significar un pilar fonamental, ja que disminueix el risc de pèrdua de memòria, i simultàniament a un millor funcionament del nostre cervell, segons destaca en l'anàlisi l'especialista en l'àrea de Harvard.
Cal destacar que per a Uma Naidoo és fonamental afegir fruita a la dieta habitual, pel fet que els flavonoides amagats en la fruita (uns compostos vegetals) estimulen la comunicació entre neurones, la qual cosa pot ajudar a protegir el cervell del deteriorament i millora de memòria, reduint d'aquesta manera un 20% el risc de deteriorament cognitiu, juntament amb el risc de patir demència.
Altres propietats dels nabius són els antioxidants, que ajuden a reduir la inflamació general del cos i en concret del cervell. A més, quan parlem de digestió i defensa, els nabius són rics en fibra, potassi, magnesi, vitamines C i K i prebiòtics, que reforça el sistema immunitari.
Més beneficis dels nabius que cal tenir en compte
Altres estudis realitzats per investigadors de l'Escola de Salut Pública TH Chan de Harvard han descobert que menjar nabius pot reduir el risc de diabetis tipus 2, aquesta fruita ens ajuda amb el control del sucre, gràcies al seu índex glucèmic baix i la gran quantitat de fibra, sent d'aquesta manera una fruita molt adequada per a persones amb diabetis. També cal destacar que com a aliments rics en antocianines (sobretot nabius i maduixes) poden ajudar-nos a mantenir el nostre pes. Eric Rimm, professor d'epidemiologia i nutrició a la mateixa institució, en un article del Washington Post, va explicar recentment que “de mitjana, les persones que mengen més nabius semblen viure una mica més”, i va suggerir menjar una tassa per dia d'aquesta fruita per obtenir tots els beneficis per a la salut. Altres propietats són:
- Protecció cardiovascular: Ajuden a reduir el colesterol LDL (dolent) i controlen la pressió arterial, millorant la salut del cor.
- Salut urinària: Els nabius vermells són especialment coneguts per prevenir i combatre les infeccions d'orina.
Aquesta fruita del bosc pot menjar-se de múltiples maneres: en cru, liquada en sucs, en galetes o bescuits... i el més sorprenent és que totes elles mantenen les seves propietats antioxidants i vitamines. El ventall de receptes és molt ampli; és una fruita petita, però és una autèntica joia per a la teva salut. No t'ho pensis més i prova-la.
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