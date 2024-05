L’Ajuntament de Manresa lliura els premis del XX Concurs Idees Joves

La Sala de Columnes de l’Ajuntament de Manresa va acollir la 20a edició del Concurs Idees Joves, que té com a objectiu fomentar la cultura i els valors de l’emprenedoria entre els joves de batxillerat i cicles formatius. Els guardons, que promou ProManresa, l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Manresa, amb el suport de la Diputació de Barcelona, es van lliurar en el marc de la 6a edició de la Setmana de l’emprenedoria a Manresa i Comarca.

L’acte va comptar amb l’assistència d’una vintena d’alumnes i professorat dels Instituts Pius Font i Quer, Guillem Catà i Joviat, que van rebre els premis de la mà del regidor d’Ocupació i Emprenedoria de l’Ajuntament de Manresa, Lluís Vidal Sixto Orozco.

En aquesta edició es van presentar cinquanta-nou projectes, competint en tres categories diferents: millor idea empresarial; millor pla d’empresa (batxillerat); i millor pla de viabilitat (cicles formatius).

El premi a la millor idea empresarial va ser per al projecte «Biofoam: Sistema de packaging de llaunes biodegradable», d’Èlia Arisó Marzo, Natàlia Claret Caballé i Jiayue Liu Chen de primer de batxillerat de Joviat. Per la seva banda, l’accèssit a la millor idea empresarial va ser per al projecte: «Sustainable royals: Pont (passera) desmuntable fet amb fusta», de Ferran Cuberta Gasca, Aniol Argerich Canet i Xavier Andrés Pozo, de primer de batxillerat de Joviat.

El premi al millor pla de viabilitat de batxillerat el va rebre el projecte «Delícies 3D: Pastisseria personalitzada amb tecnologia 3D», de Judit Paul Martínez, Martina Masgrau Verdugo i Marc Comajuncosa Larégula de l’Institut Pius Font i Quer. Per la seva banda, l’accèssit al millor pla de viabilitat de batxillerat se’l va endur el projecte «Dreamers: Disseny i distribució de moda juvenil», d’Héctor Pastor Checa i Biel Cots Molins, de segon de batxillertat de Joviat.

El premi al millor pla de viabilitat de cicles formatius va ser per al projecte «Espai underground: Sala de concerts», de Mar Bastardas Llobet, Yuliana Omaña i Kaoutar Kadri, de cicle formatiu d’Educació Infantil de l’Institut Guillem Catà. L’accèssit al millor pla de viabilitat de cicles formatius va ser per al projecte «Planifica i crea: App de gestió de centres d’estètica» de Paula Abadias Sanmauro, del cicle formatiu d’Estètica de l’Institut Guillem Catà.

El premi especial al projecte més innovador va ser per al projecte «Hydropure: Dispositiu domèstic de reaprofitament de l’aigua», de Clàudia Bausili Vilaseca, Ignasi Rebordosa Cots, Martí Samà Soldevila i Biel Mor de primer de batxillerat de Joviat.

Finalment, el premi especial al projecte més ben treballat va ser per «Rolem fit: Centre d’esport i salut», d’Aleix Vicens Cuartas, Ronny Villegas i Arnau Roncal de segon de batxillerat de l’Institut Pius Font i Quer.