La generació del 1967 de l’Institut Lluís de Peguera es troba al cap de quaranta anys

Una part de la promoció que va finalitzar el batxillerat a l’Institut Lluís de Peguera de Manresa el 1984, ara fa 40 anys, es va retrobar per recuperar el contacte després de dècades de desconnexió. En total, es van reunir trenta-cinc exalumnes que van fer una visita al seu antic centre d’ensenyament, amb parada a la biblioteca i a la sala d’actes. Tot seguit, van compartir un sopar a l’espai gastronòmic del Kursaal. Aquesta generació d’estudiants, nascuts majoritàriament el 1967, ha decidit citar-se el maig del 2025 per celebrar un nou retrobament, amb més participants, si és possible. Per això, ha habilitat una adreça electrònica per facilitar el contacte d’antics companys: generacio67.peguera@gmail.com.