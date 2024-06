Gairebé una vintena de persones van competir a les taules de joc dels locals del Milcentenari amb motiu de la 13a edició del Torneig de Catan del CAE. Tomàs Fernández es va endur la victòria; seguit de Jean-Philippe Roy, en segona posició, i Nicky Bresser, que va quedar tercer. Tots tres competidors es van endur com a premi un joc de taula cadascun: un «Take it easy» per al guanyador i dos «Misión secreta» per als següents classificats. El Club del Joc del CAE va ser l’encarregat d’organitzar i dinamitzar l’esdeveniment amb la col·laboració de l’Editorial Devirn

Tomàs Fernández guanya la 13a edició del Torneig de Catan del CAE / cae