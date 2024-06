L’Afterwork del sector TIC reuneix empreses per fomentar el desenvolupament tecnològic

En el marc de TecnoBages, es va celebrar l’Afterwork del sector TIC, un esdeveniment organitzat per TICBages que va reunir empreses del sector tecnològic, del sector industrial i membres de la comissió i d’indústria de la Cambra de Manresa. Durant la vetllada, les empreses participants van tenir l’oportunitat de presentar-se, compartir els seus projectes innovadors i casos d’èxit, i establir connexions valuoses amb altres professionals del sector. Les interaccions es van veure enriquides per la degustació de vins de la D.O. Pla de Bages, creant un ambient relaxat i propici per a la col·laboració.