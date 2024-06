El sommelier Ferran Centelles, Pessics Pastisseria, Mas Maçaners i la Fundació Alícia, guanyen els Premis de l’Escola d’Hoteleria Joviat

Els Premis de l’Escola d’Hoteleria Joviat van reconèixer, un any més, referents del món de la gastronomia pel seu valor i la gran aportació al sector. Els guardonats van ser: el sommelier Ferran Centelles Santana, amb el premi Trajectòria Professional; Pessics Pastisseria d’Ariadna Soler d’Artés, amb el premi Projecte Empresarial; la granja avícola Mas Maçaners de Castellfollit de Boix, amb el premi Empresa Col·laboradora; i la Fundació Alícia, de Sant Benet de Bages, va rebre el Premi d’Honor. Els Premis van ser representats per una escultura de l’artista manresana Àngels Freixanet. L’obra, que està creada de manera única per a cada ocasió, és un barret de cuina de ferro forjat.