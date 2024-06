El camp municipal de Castellgalí va es va omplir per veure una competició internacional de Disc Dog organitzada per Caninos Disc Dog Cup del Centre Caní Jonatan Zafra i l’Ajuntament de Castellgalí. La competició va ser classificatòria per l’europeu i el mundial que se celebrarà a Alemanya. Durant la competició, es va donar acollida a participants d’arreu del món i binomis molt coneguts en aquest esport.

Castellgalí acull una competició a nivell internacional de Disc Dog / Caninos Disc Dog Cup

El guanyador de la competició de la quarta UFO Series en la modalitat «beginners» va ser Joel Siscart amb Ares del Centre Caní Jonatan Zafra; en segona posició, Ruben González amb Sheena, del Centre Caní Jonatan Zafra; i Piedad Herrerias amb Candela, del mateix centre caní, va quedar en tercera posició.

Podi UFO Series en la modalitat «beginners» / arxiu particular

En la modalitat de Pro’s va guanyar Juanjo Pascual amb Mia, de Terrassa; seguit de Laura Rebollo amb Jax del Centre Caní Jonatan Zafra), i Agustí Catalan amb Stark, en tercera posició, també del Centre Caní Jonatan Zafra.

Podi UFO Series en la modalitat Pro's / arxiu particular

El guanyador de la competició AWI qualifier en la modalitat «beginner» va ser Joel Siscart amb Ares, del Centre Jonatan Zafra; seguit de Janah Solo amb Ulah, de Madrid; i Iolanda Maraver amb Bob, del Centre Caní Jonatan Zafra, en tercera posició.

Podi AWI Qualifiers en la modalitat Beginners / arxiu particular

En la modalitat de Pro’s va guanyar Juanjo Pascual amb Mia, de Terrassa; seguit de Jonatan Zafra amb Fros, del Centre Caní Jonatan Zafra; i en tercera, un altre cop Zafra, però amb Katso.