Sant Joan de Vilatorrada viu un dia de natura en família

Dins els actes de la Setmana del Medi Ambient, Sant Joan de Vilatorrada va viure un dia de natura amb l’activitat «Arc + Fletxa». Dinamitza’t per Wild Me i organitzat per les Voluntàries Mediambientals de Sant Joan va convidar els infants a jugar jocs ancestrals al bosc, a construir arcs i fletxes, varetes màgiques... amb elements naturals del bosc.