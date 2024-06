El Festival de Final de Curs de Judo aplega més de tres-cents infants al Congost

El Festival de Final de Curs de judo del Bages i Moianès va congregar, aquest dissabte passat al matí, més de tres-cents infants i les seves famílies a la pista de bàsquet del Complex Esportiu del Vell Congost, on es va muntar un gran tatami. L’activitat, de caràcter lúdic, servia perquè els familiars i acompanyants poguessin conèixer de primera mà com és una classe de judo dels seus fills i veure el que havien après durant el curs. La sessió també incloïa una estació amb dos inflables i exhibicions per part dels professors.