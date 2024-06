Trobada d'exalumnes de l’Institut Lluís de Peguera de Manresa amb motiu dels 62 anys

Setanta-tres alumnes que van anar a l’Institut Lluís de Peguera de Manresa, nascuts el 1962, i que aquest any compleixen 62 anys, es van trobar diumenge a la Torre Busquet en un dinar que va suposar un encontre molt emotiu, ja que alguns feia molt temps que no es veien. Al migdia hi va haver un aperitiu als jardins, moment de retrobament, i tot seguit l’àpat, que va acabar amb la projecció de fotos de diferents activitats i sortides viscudes per aquesta generació. Igualment i com a sorpresa es van cantar unes corrandes escrites per dos dels participants que feien un repàs a moments diversos i que van estar molt ben rebudes per tot el col·lectiu, qui les va corejar amb molt d’entusiasme.