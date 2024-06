Sant Fruitós celebra el lliurament de la 35a edició del concurs de contes infantils Montpetit

El Teatre Casal Cultural va acollir l’acte de lliurament dels premis del concurs de contes infantils Montpetit, que enguany va arribar a la 35a edició. Un total de 329 infants de 4t, 5è i 6è de primària de les escoles del municipi van participaren aquest concurs literari. Els guanyadors i guanyadores de 4t d’educació primària van ser Haydé Arranz amb · «El llibre dels pastissos» i Vinyet Vázquez amb «La biblioteca màgica». De 5è d’educació primària van guanyar Alèxia Del Sar amb «Perquè soc de color» i Daniela Riera amb · « Somriu per la vida i no per la foto». I de 6è, Ènia Mas amb · « Un penjoll en herència» i Guim Gannau amb · « La barrufeta del bosc».