Exciclistes de la Volta Cicloturista al Cor de Catalunya ascendeixen a Montserrat

Un grup de ciclistes que havien participat en la Volta Cicloturista al Cor de Catalunya va assistir a la segona trobada que va fomentar l’any passat l’excorredor menorquí Arturo Sintes per recordar l’ascensió de l’última etapa de la volta. La ruta de 67 quilòmetres i 1.350 m de desnivell va passar per Ca la Iaia, Marganell, El Vilar, Monistrol, Montserrat, Can Maçana i Manresa.

L’ascensió va acabar amb un dinar a Cal Miliu de Rajadell. / arxiu particular

Entre els participants, cal destacar la presència d’Arturo Sintes, ànima de les trobades; Joan Rius, de Vilafranca del Penedès, qui va participar amb més edicions, un total de vint-i-quatre cops; i Valentín Robledo, un habitual de la Volta, qui amb 81 anys va assistir des de Madrid. Celestino Prieto, excorredor professional, no va poder assistir a la trobada perquè va ser requerit per a la Volta a Catalunya femenina. El pas dels anys, però no la il·lusió, va fer que la meitat dels ciclistes utilitzessin la bicicleta elèctrica. L’ascensió va acabar amb un dinar a Cal Miliu de Rajadell.