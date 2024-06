El castell de Claramunt va acollir prop de tres-centes persones en la 28a edició de l’Anoia Folk. El primer concert del festival va anar a càrrec de Lia Sampai qui va cantar a l’amor familiar i als somnis d’infantesa. La segona part del festival, va acollir el rock de Quimi Portet, que va connectar amb un públic lliurat a les seves cançons com «La Rambla» o «Tinc una bèstia». El concert final de l’Anoia Folk el van protagonitzar les Bum Titits, una formació molt jove amb dues components anoienques, que van fer un recorregut per les cançons protagonitzades per dones i temes propis del folk. Durant el concert van explicar les històries de les seves referents i van convidar al públic a cantar mitjançant cançoners.

Lia Sampai, Quimi Portet i Bum Titis apleguen tres-centes persones a l’Anoia Folk / Arxiu particular