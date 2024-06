Santpedor reparteix dispensadors menstruals sostenibles per a les treballadores dels equipaments municipals

La Regidoria d’Igualtat i Feminismes de l’Ajuntament subministra compreses i tampons ecològics a les treballadores d’equipaments municipals del poble facilitant diversos dispensadors menstruals. Els dispensadors compten amb tampons i compreses de cotó ecològic, hipoal·lèrgics (per evitar reaccions al·lèrgiques) i lliures de tòxics. El subministrament es farà amb el repartiment de dispensadors en diferents espais, com per exemple, la llar d’Infants Els Gallarets o a l’Ajuntament, que ja disposen d’un dispensador. A més, també es repartiran estoigs a les treballadores amb un aplicador de tampó reutilitzable perquè puguin portar els seus recanvis .