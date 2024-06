L’Oficina de Català d’Abrera, del Consorci per a la Normalització Lingüística, va celebrar recentment la cloenda dels cursos de català i la trobada de parelles lingüístiques del Voluntariat per la llengua. L’acte es va celebrar a la Casa de Cultura d’Abrera i va comptar amb la presència de la regidora d’Educació, Conxi Sierra; la tinenta d’alcalde, Giulia Mirto; el director del Centre de Normalització Lingüística Ca n’Ametller, Marc Piera; i la tècnica de normalització lingüística, Emma Delgado. I van assistir voluntaris, aprenents, alumnes i entitats col·laboradores del programa Voluntariat per la llengua d’Abrera. Durant la celebració es va projectar un vídeo amb fotografies de les activitats fetes als cursos de català, així com amb les parelles lingüístiques i els establiments i entitats col·laboradores.

Acte de cloenda dels cursos de català i de la trobada de parelles lingüístiques d’Abrera / ajuntament d'abrera