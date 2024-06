El Bruc rep la 4a prova ciclista El Timbaler puntuable per la Copa Catalana Màster

El Bruc va acollir la 4a prova Ciclista el Timbaler del Bruc puntuable per la Copa Catalana Màster amb dues curses de 63 km i 75 km per les categories M 50-60 i M 30-40 respectivament. En una matinal xafogosa on va costar que sortís el sol, va brillar Raül Castelló de l’equip Furore Cycling a la prova de Màster 30 i 40, sent primer M40 i guanyador del premi de muntanya, i Jordi Pericas de Centelles Penya Ciclista guanyant la prova de Màster 50 i 60, primer M50 i imposant-se al premi de muntanya. Pel que fa a les fèmines, la primera classificada M30 i guanyadora de la cursa va ser Celia Becerra RCB Motor Begues; la primera M40, Vanessa Bastida també del RCB Motor Begues i la primera M50, Cristina Bombardo de Dr. Bike Racing Team. El millor equip en la prova de M50-60 va ser per FemEquip Master Team, equip local i organitzador de la cursa, i en la cursa de M30-40 va ser Furore Cycling.