Més de vuit-centes persones van participar a la Bauma de Castellbell i el Vilar a la festa El Jaleo, organitzada per La Diosa flamenco i l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar. Durant tot el dia hi va haver parades amb diferents productes artesanals. La jornada es va iniciar amb una masterclass de flamenc. A continuació, diverses food trucks oferien productes típics andalusos. La jornada es va completar amb una mostra de sevillanes i flamenc, fira, inflables, activitats familiars, etc. Tot plegat va acabar amb un sopar i música a càrrec del DJ Marc Obel.

Més de vuit-centes persones participen a la festa el Jaleo a la Bauma de Castellbell i el Vilar / Arxiu particular